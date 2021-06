Todo sobre la nueva demanda contra Chuponcito por acoso sexual y extorsión

En nuestra edición pasada dimos a conocer la denuncia de la expareja y extrabajadora de Chuponcito, Bárbara Estrada, por delitos contra la intimidad sexual. Ante ello, otra víctima del payaso, Lesly Ivonne, acudió a la Fiscalía de la CDMX para denunciarlo por abuso sexual, hostigamiento, extorsión y delito contra la privacidad de las personas, proceso en el que también señala a la esposa de Alberto Flores (nombre real del personaje).

Ella publicó en internet una fotografía de la joven desnuda, la cual ella envió a su jefe ante la amenaza de perder su empleo. En entrevista, la joven, que trabajó durante siete años como bailarina del comediante, cuenta que en otra ocasión intentó besarla a la fuerza en un elevador.

El abogado Manuel Valadez, encargado de los casos de las tres víctimas que han denunciado al payaso, nos dice si está en peligro de pisar la cárcel.

¿Cuándo comenzó el acoso? "LESLY IVONNE: Los últimos tres años. En principio pensé que era una forma pesada de tratarme, pero luego me pidió fotografías y videos que condicionaban mi sueldo. Me corrió muchas veces y luego se justificaba diciendo que me extrañaba, que regresara a trabajar.

¿Qué pasó? "El 2017 fue un año completamente difícil. En una ocasión salimos de un show, íbamos a hospedarnos en el hotel e intentó besarme a la fuerza.

¿Cómo reaccionaste? "Siempre le dije que a mí no me interesaba, que pensara en su familia. Me contestaba que no le interesaba, que nadie se iba a enterar. También vine a denunciar a su esposa, Alejandra, porque de tanta presión, y de que condicionaba mi sueldo, cometí el error de mandarle una fotografía como la que pedía, y ella la subió a redes sociales sin mi consentimiento.

¿Alguna vez le dijiste a Chuponcito que te sentías incómoda? "Por supuesto, siempre se lo dije, y sus respuestas eran que no pasaba nada. Hasta me llegó a decir que por qué, si su esposa era de mi edad, por qué yo no podía acceder a lo que él quería si éramos amigos, porque así decía. Yo le contesté que el hecho de ser amigos no quería decir que tenía que pasar esa línea entre confianza y acoso laboral.

Abogado, ¿este caso podría resolverse con la Ley Olimpia? MANUEL VALADEZ: La ley Olimpia es reciente, y la conducta ocurrió antes de que entrara en vigor, pero eso no quiere decir que es una conducta impune. Aquí la cuestión es que se deja ver que es un modus operandi este tipo de conductas. Hay un término jurídico que son delitos de oculta consumación; esto es que el agresor se aprovecha de que no hay testigos y que está solo con la víctima para cometer los delitos. Hasta ahorita van tres denuncias, y al parecer habrá dos más.

¿Chuponcito está en peligro de ir a la cárcel? M.V.: No lo diría así. El nuevo sistema de justicia penal mexicano no tiene la finalidad de que la gente termine privada de la libertad; sí que se sancione, sí que se castigue, pero hay salidas alternas que, en dado caso, podrían solicitar al juez y nosotros no podemos oponernos. Finalmente, son derechos que ellos tienen.

¿Cuál sería una salida alterna? M.V.: Podría ser un procedimiento abreviado; si él dice: “Sí soy culpable”, podría haber un acuerdo reparatorio.

Recientemente Chuponcito presentó un video en el que dijo que él jamás le faltaría el respeto a nadie, y que espera que las autoridades hagan bien su trabajo…

L.I.: Me da mucho coraje haber visto ese video; es una persona cínica. Él sabe perfecto que es culpable, pero siempre se resguarda tras el personaje. La verdad es que Alberto Flores Jandete es un acosador sexual.

M.V.: Para eso está la Fiscalía, para cuidar a las víctimas. Él está en su derecho de aportar o no datos de prueba, y no quiso aportar nada. Yo creo que si él tuviera algo qué aportar ya lo habría hecho.