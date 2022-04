Todo sobre Héctor Parra, el actor acusado de abuso sexual por su hija y que está en bancarrota

No deja de ser una ironía de la vida que la carrera de Héctor Parra comenzó con la interpretación de personajes que eran abogado en las telenovelas “La pícara soñadora” y “La usurpadora”.

El actor fue detenido el 15 de junio de 2021 por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la puerta de su casa.

La acusación por la que se le investiga es de abuso sexual en contra de su hija Alexa, quien asegura que fue su víctima desde niña: “Empezó desde los seis años y pues son muchas cosas, no puedo dar los detalles, yo sí me sentía incómoda, pero al mismo tiempo no entendía por qué, es mi papá, cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Entonces yo no sabía qué hacer, estaba confundida, decía no, pues es mi papá”, declaró Alexa el día de la primera audiencia del proceso que ya lleva diez meses.

La carrera de Parra se ha detenido y obviamente se ha visto afectado económicamente hasta el punto de que su otra hija Daniela, dice que está en bancarrota.

Daniela, quien cree en la inocencia de su padre, se ha dedicado a ayudarlo legalmente pero también para reunir dinero.

“Ha sido difícil, pero gracias a Dios tenemos el apoyo de mucha gente, no sólo de mi familia, también de amigos e incluso de personas que no nos conocen en persona, todos nos han ayudado muchísimo económicamente y de todas las formas posibles; de hecho, me siguen llegando muchos mensajes de bendiciones, amor y de fuerza, y eso nos mantiene a mi papá y a mí fuertes. Además, yo acababa de emprender un negocio (de tamales), estaba casi despegando, y de ahí tenía unos ahorros”, dijo a TVyNovelas hace un par de meses.

Abogado por excelencia: “Hablaré con el señor Bracho para renunciar a su caso ¡usted es una clienta muy difícil!”, dice Héctor Parra en su papel de abogado que tiene que defender a Gabriela Spanic en la telenovela “La usurpadora”. El porte y su buena manera manera llevar traje y bigote fueron el sello característico de su primera etapa como actor, en la que les quedaban perfectamente los personajes de hombres apegados a la ley.

Además del leguleyo que hizo en "La usurpadora", también fue el abogado de la familia Sares Rochild, los dueños del centro comercial en el que se desarrollaba la historia de la telenovela “La pícara soñadora”. Su personaje no solamente era un contrapeso moral sino que tenia cierto interés amoroso en “La pícara”, interpretada por Mariana Levy.

Ginny Hoffman, un amor por accidente: La historia es poco romántica. Por lo menos en la manera en que la solía contar el actor, quien asegura que comenzaron a vivir juntos como un favor que le hizo a Ginny. Parra dice que conoció a Hoffman en una época difícil en la vida de ella, ya que había perdido su contrato de exclusividad y tenía problemas económicos.

Entonces Héctor le ofreció su departamento para quedarse y comenzar a vivir juntos. La experiencia no fue grata para ninguno y estaban a punto de separarse cuando Ginny se enteró que estaba embarazada. De acuerdo con la versión que dio Parra al programa “Venga la alegría”, Ginny se empeñó en atenderse en un hospital excesivamente caro y además el parto se complicó por lo que tuvo que someterse a ua operación de 10 horas. Héctor quedó endeudado y la separación fue inevitable.

La lucha entre sus hijas Alexa y Daniela. Daniela es la mayor de sus hijas, producto de su relación con Érika Martínez. Ambas mujeres creen en la inocencia de Parra y Daniela se ha convertido en la activista que más férreamente ha intervenido en el proceos legal, lo que la ha llevado a chocar con Sergio Mayer, a quien acusa de tráfico de influencias debido a que intervinó para que Alexa y Ginny tuvieran una reunión en la Fiscalía para atender su caso.

Alexa es hija de Ginny Hoffman y es la parte acusadora. Ella se ha mantenido firme en su acusación y niega que su madre la haya manipulado para irse en contra de Héctor Parra.

Asegura que se dio cuenta del abuso cuando vio que el actual esposo de Ginny tenía un trato diferente con su hija: “Y ya que conocí al esposo de mi mamá, él tiene otra hija, y yo veía que él no trataba a su hija de la manera en la que mi papá me trataba a mí, entonces me di cuenta de que lo que me incomodaba sí tenía sentido”.

La cúspide gracias a los niños. La primera década del siglo XX fue especialmente buena para la carrera de Héctor Parra gracias a su aparición en telenovelas infantiles en las que su carácter bonachón se convirtió en un elemento entrañable para los televidentes. En María Belén interpretó a uno de los protagonistas adultos que son tocados por la magia de María Belén, mientras que en Cómplices al rescate (en su segunda temporada) hizo al mánager del grupo infantil que se había formado dentro de la telenovela.

La trilogía se completa con "Alegrijes y Rebujos", en la que formaba parte del elenco de personajes misteriosos que alimentaba la fantasía de los personajes infantiles.

El cambio. Héctor Parra se movió a Azteca en busca de oportunidades de trabajo y las encontró con las telenovelas “Cielo rojo” y “Así en el barrio como en el cielo”. Además se involucró en un programa de promoción de la lectura llamado “Leo y luego existo”, con el que viajó por muchas ciudades de México en las que demostró su capacidad para conmover con la lectura dramática de textos clásicos.

“Es una gran responsabilidad participar en los circuitos por los diferentes estados para transmitir el gusto por la lectura, pero gracias a esto me redescubrí, pues me percaté que sé leer, que cada circuito es diferente e intercambiar opiniones con la gente te deja un gran aprendizaje”, dijo Parra en 2015, cuando la tormenta por la acusación de abuso aún estaba lejos.