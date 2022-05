Todo sobre Francis, el travesti más famoso de México y su triste final

Francisco García Escalante pudo haber fracasado ante las muchas dificultades en su camino, pero se convirtió en una estrella travesti que saltó a la fama en una época donde la sociedad mexicana condenaba la diversidad. Sin embargo, Francis triunfó durante años con su espectáculo al nivel de cualquier super producción de Las Vegas.

Su madre, abuela y tía cuidaron de Francis desde pequeño. Diseñaba vestidos a sus soldaditos de plástico. En la infancia sufrió de bullying por ser diferente, pero se dedicó al estudio y a desarrollar su talento en el diseño de modas; en Campeche, las figuras públicas utilizaban sus cotizados diseños.

Tras mudarse a Ciudad de México, Francis decidió iniciar su propio espectáculo al estilo de Las Vegas, pero en el camino padeció de hambre y discriminación. El diseñador Mitzy le brindó apoyo tras conocerse a inicios de los años 70.

"Lo conocí en la calle y lo llevé a vivir conmigo. Así empezó la amistad, fue Francis el que me empujó a ser diseñador; éramos dos jovencitos con hambre de triunfar, es mi maestro, mi amigo. Yo admiraba mucho a Francis, su creatividad, su dinamismo, su facilidad de palabra. Éramos hermanos".

En noviembre de 2021, Mitzy compartió algunos diseños que su amigo Francis hizo. "Era un diseñador, grande, inteligente, con una seguridad de lo que es la moda", comentó el afamado diseñador.



En 19575 debutó en la cinta 'Bellas de noche', y pese al rechazo, encontró apoyo en las productoras Vallejo, y así llegó al Teatro Blanquita. Los espectaculares vestuarios y su capacidad para imitar a figuras famosas como Verónica Castro, Marylin Monroe, Lupita D'Alessio, Yuri, Lucero y Laura León, convirtieron en un éxito a su show.

Con casi 30 años de trayectoria, pisó diversos escenarios en México y Estados Unidos, donde el público se rendía ante la genialidad de su espectáculo, que incluía imitaciones y parodias de celebridades.

Un fuerte dolor en la espalda, la llevó al hospital. Ahí confirmaron que una trombosis pulmonar fue lo que finalmente le arrebató la vida tras 48 horas de hospitalización. Murió el 10 de octubre de 2007, con tan solo 49 años.

Francis nunca ocultó que vivía en "una dualidad" desde su infancia. En una entrevista con René Franco, explicó: "Yo considero a Francis un personaje creado por Francisco. Francisco es el que controla a Francis. Francisco ha llevado el control de Francis, para nunca hacerme operaciones, implantes, cambios, para todo eso, Francisco ha tenido que batallar mucho porque el espejo es un enemigo, te dejas llevar por la imagen y puedes atentar contra tu cuerpo, y yo definitivamente no quiero que Francis sea una mujer".

Negó utilizar hormonas ni haberse operado para ser transgénero, pues "adentro está Francisco, es el que lleva las cuentas, administra. Es difícil entender, pero es una dualidad que he asumido de toda mi vida, me siento a gusto y me divierto".