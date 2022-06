Todo sobre 'Fiebre de sábado por la noche' con Alex Sirvent y Lisset

FOTOS: OCTAVIO LAZCANO. Después de una enorme pausa de dos años debido a la pandemia, el productor Gerardo Quiroz logró regresar al escenario del Teatro Centenario con el musical Fiebre de sábado por la noche, el cual encabezan espléndidamente Lisset -quien da vida a la simpática Stephanie-, y Alex Sirvent, en el papel de Tony Manero.

“Muchos actores le huyeron a este personaje, Gerardo Quiroz les hablaba y de pronto ya no contestaban el teléfono, y es que Tony Manero es un tanto arrogante, déspota, pero también empático y tiene que bailar, cantar… es el hilo conductor en la obra y te tiene que caer bien. Creo que este personaje me lo mandó Dios en estos 30 años de carrera que estoy celebrando”, nos dijo Sirvent, quien verdaderamente se luce en este musical que revive grandes éxitos musicales de los 70.

Por su parte, Lisset nos compartió que este proyecto fue el último que hizo con su papá (Willy Gutiérrez) hace 20 años, “y ahora que me haya hablado Gerardo Quiroz no es casualidad, este musical ha marcado mi vida personal y profesionalmente, ha sido catártico. Creo que mi papá me regresó aquí para seguir haciendo catarsis en el duelo y poder agarrar al toro por los cuernos para regresar al escenario”, expresó minutos antes de iniciar la función.

Antes de iniciar la función “hacemos un círculo donde todos nos tomamos de las manos, se trata de entender que para que esto funcione tenemos que ser uno mismo y así lo hacemos”, nos contaron los actores.