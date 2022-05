Todo sobre Emilio Osorio y cómo le hizo para conseguir el papel de Alejandro Fernández

"Me encanta todo, no tengo una meta definida pero quiero hacer teatro, tele, cine, música". Así se expresaba Emilio Osorio en 2017 cuando se integró al elenco de "Mi marido tienen familia", que en realidad era ya su cuarta telenovela pero a la luz de su biografía, fue la que se convirtió en el punto de despegue de su carrera.

El despegue. En ese telenovela, Emilio interpretó Aristóteles Córcega Castañeda, un joven cuyo primera problemática es que padece un déficit de atención pero que luego asume su preferencia sexual como gay, lo que lo convirtió en estandarte para muchos adolescentes y jóvenes que veían la telenovela.

Osorio junto a Joaquín Bondoni interpretaron en esa telenovela a los Artistemos (el personaje de Bondoni se llamó Cuauhtémoc López), lo que le permitió a Emilio hablar libremente sobre su sexualidad. El también hijo de Niurka Marcos enfrentó con madurez inusitada los rumores de que, igual que su personaje, él era gay.

"Yo empecé a estudiar baile a los 8 años y estuve siempre rodeado de coreógrafos de mi mamá que eran gays. Entonces yo siempre he sabido cómo es mi personalidad", expresó en el programa de televisión de Yolanda Andrade y Montserrat Olivier.

En efecto, la carrera de Emilio ya llevaba un rato desde antes de que explotara con la popularidad de los Aristemos.

El niño estrella. A pesar de ser hijo del productor Juan Osorio, Emilio ha contado que cada vez que entra a una telenovela es a través de un casting. Incluso en las producciones de su padre, pasa por el mismo proceso que el resto de sus colegas.

"Me llama la secretaría de mi papá y me dice que tengo cita con el señor Osorio mañana a tal hora. Y eso está bien, me parece correcto porque el día de mañana que yo tenga que ir a otra producción, sabré cómo manejarlo", dijo en una entrevista con Yordi Rosado.

Emilio Osorio Marcos comenzó su carrera en 2013, es decir cuando tenía 11 años de edad. Hizo un personaje pequeño en "Porque el amor manda" y al año siguiente ya tuvo un rol secundario en "Mi corazón es tuyo". El carisma y su tendencia a mostrarse siempre sonriente y optimista conectó con el público televidente que comenzó a ubicarlo.

Apenas iba en la secundaria ("es muy difícil compaginar ambas cosas, la actuación y el estudio", decía) cuando llegó a "Sueño de amor" y a algunos episodios de "Como dice el dicho". Con cuatro años de experiencia emprendió luego su prueba de fuego con "Mi marido tiene familia", con la que impulsó no sólo su carrera de actor, también de cantante.

Trago amargo. La música es el aspecto menos brillante de su carrera. No por falta de éxito, ya que su disco "Juegos de amor" se convirtió en un fenómeno de descargas digitales, sino porque llegó un momento, justo al empezar la pandemia, en el que decidió cerrar ese ciclo.

Su objetivo entonces fue enfocarse en la actuación, ya que estaba convencido de que su vocación artística lo llamaba hacia esa disciplina.

"En este año dejé totalmente la música, me estoy enfocando totalmente en la actuación y creo que a la gente le va a gustar mucho", dijo

Sigue siendo Emilio. El tiempo demostró que Emilia tenía razón en seguir sus corazonadas: un año después le llegó la oportunidad de interpretar a Alejandro Fernández en la bioserie de TelevisaUnivisión El último rey. El hijo del pueblo.

Como en todos los proyectos anteriores, Emilio tuvo que hacer casting a pesar de que su papá es el productor de la serie. Y no fue fácil encarnar al Potrillo y convertirse en una charro.

"Todo ha sido un reto, desde estar listo para ponerse el traje", dice respecto al largo proceso que duró alrededor de un año.

"Estuve 12 meses en clases de charrería, haciendo suertes y trabajando con diferentes caballos", cuenta con el entusiasmo que quien ha aprendido algo nuevo.

"Estuve siete meses en clases de práctica de canto tradicional y mariachi y haciendo pruebas con varios trajes de charro", dice.

Todo eso dio resultado en la primera temporada de la bioserie de Vicente Fernández, la cual comienza su segunda temporada este lunes y en la cual, Emilio enfrenta un nuevo reto: su primer desnudo en la pantalla chica.

"Nunca lo había hecho pero las personas con las que me tocó compartir la escena fueron muy respetuosas y me ayudar a hacerlo correctamente".