Todo sobre 'El último rey': Pablo Montero ¡es igualito a Chente!

Quizá fueron muchos los que anhelaban el personaje, pero desde hace tiempo, Juan Osorio tenía fichado a un actor para darle vida al gran ídolo de México. Pablo Montero siempre fue el elegido, incluso desde que el proyecto estaba en papel.

No había otra opción para el productor, se le metió entre ceja y ceja que Vicente Fernández tenía que ser el cantante a quien le dio su primer protagónico en televisión hace 16 años. Finalmente lo logró, y el Piquito de oro se puso los pantalones del Charro de Huentitán para interpretarlo en El último rey. El hijo del pueblo, bioserie que rendirá un homenaje al mexicano que, con su muerte el pasado diciembre, se convirtiera en leyenda.

UNA CARACTERIZACIÓN NATURAL



El resultado habla por sí solo, Pablo Montero luce idéntico a Chente en su etapa adulta. El artista no necesitó implantes, pelucas ni trucos de maquillaje, pues su caracterización es completamente natural. Según revela a TVyNovelas, desde las grabaciones en un rancho que simula el de Los 3 Potrillos, prefirió que fuera de esta forma para dar una imagen más limpia del rol que lo tiene en las nubes. “Es el sueño de mi vida, el personaje que siempre quise hacer y que significará un antes y un después de mi carrera. Yo, como era tan cercano a don Vicente, lo conocía perfectamente, por eso me dejé crecer el cabello, me dejé las patillas y el bigote para lucir lo más parecido posible.

"Nosotros no queríamos hacer una caricatura, entonces nos enfocamos en que a nivel visual no resultara un choque para el espectador”, afirma el charro que desde enero se adentró en el rodaje del proyecto que verá luz el próximo 14 de marzo.

“LE SOBRAN CUALIDADES”

Las razones por las que Juan Osorio insistía en que Vicente tenía que ser Pablo son muy claras: “Está en la edad para hacerlo, canta estupendo, le sobran características y cualidades, además, sabe montar muy bien”. El productor también asegura que el hecho de haber trabajado con Montero en otras apuestas de Televisa lo hacen conocerlo como profesional y le facilita el trabajo.

Hasta ahora, lo que se ha grabado ha dejado enormes satisfacciones al creador de éxitos como Una familia con suerte, pues el nivel que se ha logrado marca una diferencia con sus anteriores producciones.

Para El último rey. El hijo del pueblo, basado en el libro de la periodista Olga Wornat, cambió su equipo técnico y recurrió a realizadores de cine y actores de series que le están brindando un toque especial al producto. El esfuerzo de TelevisaUnivision por obtener una obra de altos estándares es gigantesco; por estos días se están recreando emotivas escenas en lugares icónicos para los mexicanos, así como locaciones impresionantes en las afueras de la ciudad. Ranchos, palenques, ferias, teatros y plazas son parte de los exteriores que enriquecen la más ambiciosa producción del 2022 y que llegará a las pantallas por la señal de las estrellas en sustitución de Mi fortuna es amarte, a las 20:30 horas.

