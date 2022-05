Todo sobre Angélica Vale: Sus luchas, fracasos y éxitos como 'La fea más bella', imitadora y conductora

No ha sido fácil ser Angélica Vale. Varias veces, la actriz ha contado que desde niña, la persiguió la idea de que había heredado el diablo de su papá en vez del ángel de su mamá.

Vale es hija del comediante Raúl Vale y la actriz y cantante Angélica María, conocido como La novia de México.

A los dos meses de edad, Angélica ya había debutado en televisión: siendo una bebé apareció junto a su madre en la telenovela El milagro de vivir.

Con el gran linaje artístico de su familia (su abuela Angélica Ortiz fue una de las productoras más importantes de México) Vale parecía tener el éxito asegurado y en su infancia combinó teatro y televisión.

El primer tropiezo

Su primera gran oportunidad en telenovelas juveniles se convirtió también en una huella que ha sido difícil de superar.

En el melodrama de “Soñadoras”, Angélica Vale interpretó a una joven con trastorno alimenticio y obsesionada con su físico. Ella misma, en su canal de Youtube “Angelicales” contó lo que sucedió en aquella telenovela.

“Yo siempre he tenido complejo de gorda; es más el complejo que lo gorda que he estado y todo por ‘Soñadoras’, donde salía de bulímica y salía diciendo todo el tiempo ‘estoy gorda, estoy gorda; y yo creo que a la gente se le quedó esa imagen de que yo soy gorda”.

El don que heredó de su padre

La mayor herencia que le dejó su padre es la capacidad y talento que tiene para la comedia, incluyendo las imitaciones. Además de la actuación en telenovelas, Angélica Vale comenzó a desarrollar una carrera como imitadora.

“Creo que es porque las conozco desde hace mucho tiempo”, dice Vale cuando le preguntan cómo es que ha conseguido hacer parodias tan exactas de cantantes como Alejandra Guzmán, Paulina Rubio, Thalía y Gloria Trevi.

Angélica cuenta también que con ninguna de ellas ha tenido problemas por las imitaciones y que por el contrario, en el caso de Alejandra incluso la ha felicitado e invitado a su casa para ensayar la imitación y cantar a dueto.





Lo más bello fue también lo más feo

La telenovela La fea más bella, basada en "Betty la fea", del escritor colombiano Fernando Gaytán, se convirtió en su gran éxito en televisión. Aprovechó su talento para la comedia para construir un personaje distinto al de la telenovela original pero que encantó a los televidentes.

Sin embargo, en entrevista con Yordi Rosado, la actriz contó que el éxito y la popularidad de Lety fueron al mismo tiempo un recordatorio de varios problemas de autoestima que ella no había superado, lo que provocó una profunda crisis emocional en ella.

“Yo me creía fea… bueno yo sabía que no estaba tan tirada a la calle, pero como en la vida emocional no me había ido bien, me partían el hocico a cada rato y yo me dejaba porque mi autoestima estaba mal”.

Recuerda que a pesar del éxito, fue necesario mucho trabajo emocional para que, al mismo tiempo que su personaje de Lety, ella pudiera superar el estereotipo que la aquejaba.

“Fue bello porque me empecé a curar ahí, Salvador Garcini (el director de la telenovela) me dice ‘¿Sabes por qué no se acaba la telenovela?’ Porque no te quieres, tú no has entendido a Lety, ella se está empezando a querer y tú no te quieres”.

Tu cara me suena

Con el programa de imitadores “Tu cara me suena”, Angélica Vale ha demostrado que ha superado muchos de los problemas del pasado. Con una autoestima alta y habiendo aprendido a aceptarse como es, La Vale es hoy una de las estrellas del programa.

En su papel de coach, La Vale ha demostrado que no solo es buena para imitar sino también para enseñar a hacerlo.

De esa manera ha dejado atrás esa etapa en la que tenía que soportar malos momentos, uno de ellos cuando sufrió porque dejaron de hablarle en un programa.

“Me hacían la ley del hielo en un trabajo. Llegaba yo al camerino y nadie me hablaba, ni hola me decían, yo decía ‘¿qué hago aquí?'”, contó hace un año en su canal de Youtube.

“Me preguntaban ¿estás cómoda en tu trabajo? y yo decía ‘no me choca venir, como iba yo a estar cómoda, y entonces se enojaban de que yo decía que no estaba cómoda y no estaba contenta en el trabajo”.

La nueva Angélica

Hoy Angélica Vale se ha ganado un lugar importante en el medio artístico, no sólo por su trabajo como actriz, también por ser una de las mejores parodiadoras del espectáculo.

La Vale está de regreso en el programa “Tu cara me suena”, en el que funge como coach y juez, un doble reto que se suma a la difícil tarea que tiene en casa como mamá de dos pequeños: Angélica y Daniel.

En entrevista con TVyNovelas, ella misma contó: “Realmente duermo en los aviones, me toca un viaje largo de Los Ángeles a Miami, y ahí es donde me puedo echar mis coyotitos porque, verdaderamente, sí está canijo, está fuerte el asunto, pero yo sabía que no iba a estar muy descansada en estas semanas, así que entre semana estoy en Los Ángeles con mis hijos, y los fines de semana allá (en Miami), pero, obviamente, entre semana no dejo de estar en contacto con las ocho estrellas, porque les doy consejos y todo el tiempo estoy viendo sus clases de canto, sus ensayos, estoy presente por Zoom, la tecnología nos ha ayudado mucho en eso”.