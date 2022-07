"Todo llega a su fin", Emilio Osorio ya no trabajará con su papá, pero ¿por qué y qué dice Juan?

Así que el joven actor y cantante ha tomado una decisión drástica:

“Justamente tengo dos noticias al respecto, una, es mi segundo disco que estoy lanzando, y la otra, que va de la mano, es oficialmente la separación laboral de mi papá, por ende, se viene un ciclo muy importante en mi vida, probablemente habrá errores en el camino, pero junto con Cosmos (la casa productora) y mi equipo, vamos a empujar este disco E2 para que sea un éxito”.

En entrevista con TVyNovelas, Emilio Osorio anuncia que en adelante, su carrera ya no será de la mano de Juan Osorio, lo que provocó una cierta reacción de incomodidad en el productor Juan Osorio.

“Creo que cualquier papá, si su hijo se va de la casa a vivir solo, aunque tenga 30 años, mínimo hay un 20 por ciento de posibilidad de que se sienta o se ofenda. Esta onda de: “ya no te necesito”, “puedo ser independiente” … y todo este rollo puede hacer que un padre se sienta. En nuestro caso, creo que somos personas bastante maduras, él me crió así, justo por eso yo estoy hablando de esta decisión y no él”.