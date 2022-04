Todo eran sonrisas hasta que Sharis Cid explotó: "¿Me querían ver enojada? ¡Lo lograron!"

Sharis Cid salió de Televisa San Ángel y muy sonriente saludó a los periodistas que esperaban afuera; pero a los pocos minutos, las sonrisas se convirtieron en reclamos y les reclamó a todos.

Un periodista le preguntó sobre la investigación del asesinato de su novio Isaías Gómez en San Miguel de Allende, Guanajuato. Pero la actriz dijo que no iba a hablar del tema, simplemente porque "no quiero, porque ya pasó y estoy en una buena etapa de mi vida".

Los reporteros la increparon sobre su negativa a hablar, y una reportera incluso le dijo: "Siempre te hemos apoyado".

Pero Sharis explotó: "Ustedes me han apoyado siempre que tengo un problema, y cuando estoy trabajando, no. Cuando se trata de chismes, ahí están. Pero cuando estoy trabajando, haciendo novela, nunca han estado para mí".

La actriz no ocultó su molestia al decir: "Ojalá que a partir de hoy, que estoy feliz, que tengo dos nietos, una vida maravillosa, déjenme en paz. Hablen de lo bonito de mi vida. Ya, lo que pasó, ya pasó. ¿Me querían ver enojada? ¡Lo lograron! Y si no me quieren volver a apoyar, no me apoyen, no los necesito, muchas gracias".