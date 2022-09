"Todavía tengo miedo": Vanessa Bauche vive un infierno tras denunciar a su acosador

Vanessa Bauche nos contó los terribles momentos que pasó cuando grababa la serie Guerra de vecinos, donde, presuntamente, Jorge Enrique “N” conocido como Pascacio López, la acosó y violentó. La actriz lo denunció ante las autoridades en diciembre de 2020 y en marzo de este año el actor fue detenido por ello y por la acusación de violación sexual que hizo la actriz Sarah Nichols en su contra. Mientras el proceso legal sigue su curso, Vanessa, nos dijo, ha luchado para salir adelante y sanar las heridas físicas y emocionales que le dejó esta dolorosa situación.

¿Cómo va el proceso legal en contra de Jorge Enrique “N”? Hablé de manera pública sobre el tema después de haber tomado acciones legales porque no se litiga en medios; el imputado se encuentra privado de su libertad, vinculado a proceso por el delito de violación contra Sarah Nichols, otra compañera de la serie (Guerra de vecinos), quien fue atacada por él al segundo día de haberla conocido. Y luego, ese mismo fin de semana, (Jorge Enrique “N”) decidió hacer una apuesta para ver quién me violentaba sexualmente, y se dedicó a violentarme para ganar esa apuesta enfrente de todo el equipo de trabajo, porque, obviamente, si haces una apuesta, es porque hay más colaboradores, más hombres participando en eso.

Vanessa Bauche celebra que Pascacio 'N' fue vinculado a proceso

Viviste una situación terrible… Sí, además estuve en riesgo de contagiarme de COVID-19 porque me besó fuera de guión, cuando ya le habían prohibido dirigirme la palabra después de mes y medio de agredirme verbalmente, y me besó en varias tomas, entonces sí, ha sido un proceso muy duro, y yo decidí romper el silencio cuando mi equipo legal me lo autorizó, cuando había certeza jurídica sobre los avances, y ya (Jorge Enrique “N”) fue vinculado a proceso el 3 de agosto por uno de los dos delitos que conforman mi denuncia.

¿Por cuál delito específicamente? Por el delito contra la dignidad humana, y se va a reformular y presentar el de vinculación por abuso sexual, que es el segundo delito, pero está dentro de la misma denuncia que interpuse desde diciembre de 2020. Considero que es importante levantar la voz porque mientras yo estoy hablando de esto, hay una mujer, una niña o una adolescente que está siendo violada, sometida, maltratada o asesinada (…). El silencio nos hace cómplices por omisión, es un delito federal, el silencio premia a la delincuencia, el silencio mata, por eso es importante levantar la voz. Si a esta persona que está imputada (Jorge Enrique “N”), las compañeras previas a nosotras, quienes son famosas y reconocidas, si en vez de salir a quemarlo en los medios, hubieran metido sus denuncias por las vías correspondientes, probablemente ni mi compañera Sarah Nichols ni yo hubiéramos vivido lo que vivimos.

“HA SIDO UN PROCESO DE MÁS DE UN AÑO PARA ATENDER EL TRAUMA COMPLEJO QUE ME DEJARON LAS AGRESIONES”

Sabemos que también procediste legalmente contra el abogado de Jorge Enrique “N”… Sí, porque ha salido a calumniarnos, a revictimizarnos y ha violado el Código Nacional de Procedimientos Penales, ha sacado de las carpetas de averiguación, información íntima, confidencial y delicada… ha calumniado, ha difamado porque no tiene elementos de prueba para defender lo indefendible, y eso es penado (…). También, hay otras acciones legales que mi equipo ya está emprendiendo en contra de este señor y del imputado.

¿Qué tanto te ha afectado todo esto a nivel físico y emocional? Mucho, estuve prediabética, subí 17 kilos, se me reventó el apéndice el año pasado, tuvieron que hacerme una operación de emergencia por apendicitis aguda, y llevo 11 meses en una clínica de acondicionamiento metabólico para recuperar mi salud integral.

¿Cómo va tu recuperación? Ya perdí el sobrepeso que tenía derivado de las violencias de las que fui objeto, pero, tanto las pruebas periciales de la Fiscalía como las particulares arrojaron daño psicológico y emocional, y todavía sigo teniendo miedo, ataques de pánico y ansiedad, porque además fui atacada y agredida en el lugar que más amo, que es mi espacio laboral, porque él (Jorge Enrique “N”) me vulneró enfrente de todo el mundo y nadie hizo nada, por eso me ha costado mucho regresar y recuperar la confianza en ese ámbito sagrado que es mi trabajo, dar conferencias todavía me hace temblar. Ha sido todo un proceso de más de un año para atender el trauma complejo que me dejaron estas agresiones, porque no sólo me afectó él (Jorge Enrique “N”), sino la omisión y la coacción del protector del agresor.

¿A quién te refieres? Lo digo con nombre y apellido, es Fernando Sariñana (productor de la serie Guerra de vecinos), quien supo de la violación, en tiempo real, contra mi compañera, él estuvo ahí mes y medio escuchando todos los gritos y la violencia, y no lo detuvo (a Jorge Enrique “N”) en su momento. Él y su esposa ofrecieron disculpas después, porque luego del niño ahogado intentaron tapar el pozo. También, intentaron callar a todas las que denunciaron, porque Sarah Nichols y yo no fuimos las únicas, entraron varias denuncias al buzón de Recursos Humanos de Netflix, por lo que le pidieron al otro productor, a Moisés Chiver, pagar la licencia del The Boston Center, para abrir una investigación interna, y derivado de eso hubo un dictamen que no cumplió la producción.

¿Cuál fue el dictamen? Darnos terapia a las víctimas y no lo hicieron, no recontratar al agresor y tampoco lo hicieron, y que el agresor ofreciera una disculpa pública porque nos había agredido a todos y no sólo a mí, él afectó el ambiente de trabajo, la seguridad y violó a una compañera, hizo cosas espantosas, y no se cumplió con nada.

Entonces, ¿no hubo ningún tipo de sanción? Nada. Todo eso afecta de manera integral porque, literalmente, es la gente a la que le confiaste tu vida durante la primera ola de la pandemia, donde no había ni vacunas, nos estábamos jugando la vida trabajando fuera de la ciudad, dejando a la familia, y este actor (Jorge Enrique “N”) jamás guardó aislamiento, metía y sacaba mujeres del hotel y todo el mundo lo sabía, pero no decían nada.

