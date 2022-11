"Todavía siento que Vicente va a regresar": Cuquita Abarca nos platica del ídolo

A la muerte de Vicente Fernández (12 de diciembre de 2021), su viuda, Cuquita Abarca, se propuso preservar el recuerdo del Charro de Huentitán. Por esa razón, con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, mandó montar una monumental ofrenda alrededor del sepulcro del ídolo, y abrió las puertas del rancho Los 3 Potrillos, en Jalisco, para que fuera visitada por quien quisiera.

Asistimos, y ahí la mamá de Alejandro Fernández habló por primera vez de varios temas, entre ellos de las infidelidades de don Chente; se mantiene firme en la posición de que, de las puertas para el interior del rancho, Chente era su marido.

“ÉL SIEMPRE HIZO LO QUE QUISO, Y MUY BIEN HECHO”

¿Cómo sobrelleva la ausencia de don Vicente Fernández? No lo siento ausente; siento que anda aquí, en el rancho,- trabajando y que va a regresar. Pero sé que no está, y no lloro porque sé que se fue. Y como siempre lo dije: “Él era mi marido de las puertas del rancho para acá”, aunque me critiquen.

¿Qué piensa de esas críticas? No me interesan; yo no iba a andar detrás de él, cuidando a un señorón. Sí, él era muy él y sabía dónde estaba yo, qué lugar tenía yo. Tan lo supo que nunca se fue; si hubiera querido, se va. ¿Quién detiene a los hombres? Nadie, ¿verdad? Él siempre hizo lo que él quiso, y muy bien hecho. Así me critiquen, sigo en la misma posición.

Usted se ha encargado de mantener su legado y abrir las puertas del rancho para que no lo olvidemos… ¡Claro que sí, sigue siendo igual! La gente sigue pasando, sigue viniendo ahorita (por Día de Muertos) y voy a dejarla entrar hasta la noche. Este altar es de su familia para él y para su público.

Háblenos de la conexión que tuvo con él… Es amor, no puede haber otra cosa. Si él hubiera querido, se hubiera ido a la hora que él quisiera, ¿quién lo iba a detener? Y tampoco yo lo iba hacer. ¿Qué lo detuvo? El amor. Y hasta la fecha; aquí está su tumba en su casa, en el rancho.

¿Usted pensaría, en algún momento, compartir sus memorias con el público? No, no, no, no, no, no, no; yo no, ¡para nada! Antes, a usted no le gustaba dar entrevistas, y desde que ya no está don Vicente atiende siempre a los medios, ¿a qué se debió ese cambio? A que les debo tener un respeto; no puedo ser majadera, sino agradecer el cariño que me tengan o les pueda tener yo a ustedes y a todo el público de Vicente.

¿Su marido tenía problemas con el alcohol? Él no tomaba; aunque siempre lo hayan creído un borracho, él no lo era. Que a veces se le pasara en los palenques, bueno, yo no digo que no. Tampoco era un santo, pero no borracho. A él nunca lo vi tomado aquí en el rancho. Sí, a veces me decía: “Tómate una cervecita para ver si aumentas de peso”, pero no me gusta.

¿La familia Fernández está más unida que nunca? ¡Claro! No sé por qué dicen que estamos peleados. Ahorita Alejandro está trabajando; Vicente anda en Los Ángeles, y Gerardo, como es charro, anda en un congreso e incluso pasaron a finales. Así que no estábamos peleados. No sé por qué la gente saca tanto chisme; nosotros nunca nos hemos peleado.

¿Cuál es el secreto para que los quiera tanto la gente? Será la buena voluntad que tenemos con todos, porque nunca hemos sido una familia grosera ni hemos corrido a nadie; todo el mundo puede entrar al rancho, y entran y salen con el respeto que se debe, hasta donde pueden entrar y ya.

Sigue el chisme:

Qué pasó y cómo luce actualmente el niño de 'El sexto sentido'

Divorciada y feliz: Los amores de Grettell Valdez

Quién es el hombre que conquistó a la controvertida Bárbara de Regil