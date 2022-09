"Toda una mi3rda": Lola Cortés remata a 'La Academia' y Alexander Acha

Ya pasaron varias semanas desde el final de La Academia pero le siguen preguntando a Lola Cortés respecto a su experiencia en la edición de celebración por 20 años, que no la dejó con buen sabor de boca.

Ahora fue durante el podcast de Pedro Prieto donde se habló del tema, y la juez de hierro fue contundente: "Fue muy desesperante esta generación. Pero no tiene que ver solo con los alumnos".

La gran queja de Lola es que la dirección de Alexander Acha y los maestros no se lucieron a la hora de preparar a los alumnos. En el programa se lo dijo en su cara al hijo de Emmanuel, y al parecer era genuino su pensamiento.

"Ha sido la generación más pobre", dijo como resumen. A pesar de todo, tuvo buena experiencia: "Me la pasé muy bien con los críticos, los amo mucho. Me reí, la producción encantadores todos... Empezaba el show y todo era una mierda".

"Yo decía 'A ver, esto es 20 años La Academia', y no puede ser que tus compañeros no hagan coros. El día tiene 24 horas y la canción dura dos minutos, ¿puedes o no puedes? Es así de simple, no puedes? Te vas, que venga otro que sí pueda", reflexionó. "Es como formarte en la fila para hacer una audición. Te formaste, hiciste audiciones, te quedaste, ¿y estás cansado porque son 7 funciones a la semana? ¡Vete a tu casa! No sirve".

Habla del tema después del minuto 50 del siguiente video:

