Toda las mujeres que rechazaron a Luis Miguel... son más de las que uno piensa

La vida amorosa de Luis Miguel no es del todo exitosa. Por lo menos desde el punto de vista de varias mujeres a las que el cantante cortejó pero se resistieron a sus encantos.

A pesar de que estar con el Sol de México es garantía de lujos y detalles, estas famosas prefirieron decir "no" antes las propuestas de Luis Miguel, quien ponía a sus pies aviones, playa, habitaciones de lujo.

"Perdóname, sigo enamorada de Rafael Amaya"

Luz Elena González rechazó a Luis Miguel no una vez sino dos. La primera, después de un concierto en el que se había preparado una suite de hotel para que "sucediera todo" entre la actriz y el cantante.

Luz Elena cuenta que Luismi la había invitado al show y luego le mandó una camioneta para llevarla al hotel en el que se hospedaba. "Pero no pasó nada porque yo seguía enamorada de Rafael Amaya", asegura.

Con Amaya, Luz Elena tuvo un torrido romance que se acabó cuando ella planteó la idea de casarse y tener hijos.

Luis Miguel hizo un segundo intento de conquistarla al invitarla a pasar unos días en Acapulco. Le mandó avión privado y champagne pero otra vez el fantasma de Amaya se apareció entre ellos.

"En ese momento le confesé la verdad a Luis Miguel, le dije: no te voy a engañar, sigo enamorada de Rafael, perdóname pero no puedo".

"Tengo todo excepto a ti"

La relación entre Alejandra Ávalos y Luis Miguel solo la conocemos por lo que ella ha relatado. Y de acuerdo con sus anécdotas, Luis Miguel muchas veces intentó seducirla pero ella siempre lo rechazó porque lo veía simplemente como un amigo.

"Lo único que quería es ser su amiga, pero una amiga verdadera, compartir con él muchas cosas, entendernos en esa amistad, en esa situación de confianza que no a todo el mundo le abres y yo me sentí que pude haber sido una mujer para toda la vida, pero como amiga, no en otro sentido”.

Como prueba de su relación, existe una fotografía en la que aparece un joven Luis Miguel al lado de Alejandra, quien en esa época era una estrella de la música pop. Alejandra asegura que en ese viaje a Acapulco, ella lo acompañaba como una amiga pero que no tuvieron un noviazgo, a pesar de que él siempre estaba al pendiente de ella.

"Luis Miguel, ya vete por favor, me estoy durmiendo"

La historia de Lucía Méndez sucede en Miami. "Yo estaba en mi cuarto de hotel, estaba participando en un festival y Luis Miguel fue a tocarme la puerta para contarme cosas de su mamá que estaba pérdida".

La cantante asegura que no le hizo caso por la diferencia de edades.

"Haz de cuenta que me dijo que tenía 20 y yo 30 y yo dije 'ay no, qué flojera'".

Méndez cuenta que ni siquiera un beso le permitió al Sol. "Llegó, entró, se sentó y se fue. Ni siquiera lo intentó porque me vio muy decidida".

"¿Por qué voy a ir a cenar con Luis Miguel si tengo novio?"

Andrea Legarreta dice que con el paso de los años se arrepintió. Luis Miguel y ella coincidieron en un restaurante de Acapulco en donde él mandó a uno de sus guaruras para decirle que el cantante iba a tner una fiesta y que lo invitaba.

Legarreta declinó la invitación. "Es que yo tenía novio, un novio con el que duré siete años, toda una vida", contó la conductora en La Saga, el programa de Adela Micha.

Andrea cuenta que lo más doloroso de haber rechazado a Luis Miguel es que ella "babeaba" por él. "Cuando me lo encontraba en los eventos yo babeaba por él", contó.

"Hay muchos rumores pero no te puedo confirmar algo"

Yaneth García, la famosa Chica del clima, fue otra de las que recibieron una invitación no personal de Luis Miguel. "No te puedo confimar algo porque no ha venido él directamente a decirme algo".

García dijo que admira a Luis Miguel pero que aunque fuera cierto que la había intentado conquistar, ella tenía una relación estable.

"Me tiró la onda"

La historia de que el cantante nunca se acerca directamente a sus posibles conquistas, es avalada por Paty Manterola, quien asegura que Luis Miguel y ella tuvieron una relación peculiar, la cual a veces describe como "amistad-romance".

"Luis Miguel me tiró toda la onda y yo le dije, perdón pero yo tengo novio", dijo Manterola cuando su historia apareció retratada en la bioserie del cantante.

Contrario a la ficción de esa bioserie, Manterola asegura que con Luis Miguel lo que hubo fue un intento de seducción que no prosperó porque ella tenía novio.