Tito Nieves casi lo pierde todo: nos revela que ha tenido oscuros episodios

Con un semblante relajado, de buen humor, pero con un calor que no lo deja estar tan a gusto (han estado a 43 grados centígrados, más el factor de humedad), el salsero puertorriqueño Tito Nieves nos habla de todo desde su residencia en Orlando, Florida. Reconoce que luego de 46 años de carrera, aún tiene hambre de seguir creando; su alimento, dice, ha sido y es el público que le da alegría, y más que ver como un trabajo el cantar, lo ve como una bendición, ya que, asegura: “Con el corazón en la mano les digo que yo no sé cantar, lo que sale de mi garganta es inspiración, y no sé cómo explicar cómo canto”.

Y no deja escapar la oportunidad de reclamar a las radiodifusoras y sus programadores, a quienes señala: “Yo les he dicho de frente que están matando este género (la salsa), no hay apoyo para el talento joven. ¿Cómo es posible que los últimos fenómenos sean Marc Anthony y Jerry Rivera?”.

Tiene 46 años de carrera, ¿qué le hace tener esa hambre de continuar en la música? Estoy en una carrera donde trato de no mirar hacia atrás, siempre miro hacia el frente, y cuando me reúno con talento joven como Norberto Vélez o Daniela Darcourt (su hija), entre otros, eso me motiva más todavía. Cuando voy a Veracruz y hay 150 mil personas aplaudiéndome y cantan mis grandes éxitos, eso me da alegría. Yo no veo esta carrera como un trabajo, la veo como una bendición, y ya le dije a mi esposa que el día que ya no sienta eso, hasta ahí llegué, ahí me retiro.

Usted ha alternado en el escenario con monstruos de la salsa, inició su carrera con Héctor Lavoe, ¿qué le dice eso? Mi carrera la inicié en el momento preciso, en 1975, cuando Fania All Star estaba en su apogeo, Héctor Lavoe ya había salido de Willie Colón, Ismael Miranda había salido de Andy Harlow y su Sexteto, Ismael Quintana salió de Eddie Palmieri… Estaban todos los cantantes ahí, a mi disposición; yo acompañé a Celia Cruz, viajé por el mundo con Tito Puente, yo los tenía ahí. Yo digo que después de los Fania entramos nosotros: Tito Nieves, Gilberto Santa Rosa, Tony Vega y José Alberto “el Canario”, todos esos cantantes.

¿Quiénes siguieron después de ustedes? Durante la pandemia yo he creado más enemigos que amigos, porque hice un llamado y dije que me quitaran de la radio y pusieran a los jóvenes que quieren ser escuchados. Yo ya tengo un legado, pero a estos jóvenes que se mueren para que los escuchen, les cierran las puertas los programadores que ponen la música del ayer y no los tocan; ellos son los que están destrozando este género. Yo ya tengo 63 años, comencé a los 15; Willie Rosario (músico, compositor y director de orquesta) tiene 98; Rafael Ithier (cofundador de El Gran Combo) va a cumplir 96; Bobby Cruz (cantante y compositor) tiene 84; Bobby Valentín tiene 81 (bajista y director de orquesta); Adalberto Santiago (cantante) tiene 84… ¿A dónde vamos? Los últimos dos fenómenos que se vieron acá (en Puerto Rico y Estados Unidos), hace 30 años, son Marc Anthony y Jerry Rivera. Mejor en el reggaetón se siguen apoyando más que en la salsa. Los únicos países que yo veo que están apoyando a la salsa son Perú y República Dominicana. De seguir así esto, la salsa se va a morir cuando nos muramos nosotros, y yo no quiero que esto sea así.

¿Podría compartirnos tres momentos que hayan marcado su vida en estos 46 años de carrera? Uno de esos momentos fue cuando mis padres me vieron cantar en el Carnegie Hall (una sala de conciertos ubicada en Manhattan, Nueva York), celebrando mis 30 años de carrera. Otro fue el momento que le dediqué al alcoholismo y las drogas, estuve hundido unos 10 años, pero la gente no me vio así, pues lo hice muy oculto; orgulloso estoy de tener 32 años limpios. Y sin duda, la pérdida de mi hijo Hommy, el golpe más fuerte que he recibido; murió víctima de un agresivo cáncer en los huesos a la edad de 24 años el 31 de marzo de 2004.

¿Alguna vez ha pensado escribir temas, ya sea que los cante usted u otros artistas? Yo de compositor, nada. En 46 años he escrito cuatro canciones (risas). Esa es una envidia que les tengo a los demás, pero envidia de la buena, yo no tengo esa bendición. Pero no todos tienen su tono de voz… (Risas.) Te voy a confesar algo con el corazón en la mano: no sé cantar; yo no sé explicar cómo canto, yo no leo música, sólo puedo agradecer a Dios que me sale todos los días. Lo que sale de mi pecho se llama inspiración, somos unos elegidos.

¿Alguna vez se imaginó llegar a donde ha llegado? Yo nací en Puerto Rico, pero me crié en Nueva York, y nunca pensé en llegar a México, aunque México estaba en mi casa; mi papá escuchaba la música de Javier Solís, Los Tres Ases, Los Panchos, Vicente Fernández, Toño Aguilar… A mí siempre me gustaron las rancheras.

¿Qué vuelve loco a Tito Nieves? Ni los reconocimientos ni las premiaciones, a mí me vuelve loco el aplauso de la gente, su aceptación.

Ya hizo un par de trabajos sobre los mejores temas de Marco Antonio Solís, ¿tiene algún otro proyecto en mente? No, lo que estoy trabajando ahora es realizar un acústico, pero Marco Antonio y Juan Gabriel son gente genuina que está en mi corazón, ah, y a José José le grabé tres temas, uno de ellos, Perdido en la oscuridad, lo grabé cuando más toqué fondo en mi periodo de adicciones.

