Tío Rober bromea sobre tener relaciones con una mujer dormida y provoca polémica en redes sociales

Desde este lunes, el standupero Tío Rober está en medio de la polémica debido a un podcast en el que contó la anécdota de haber tenido relaciones con una mujer que estaba dormida. En redes sociales se pidió que sus shows en el Vive Latino fueran cancelados pero la polémica aumentó cuando apareció en twitter la mujer que, asegura, protagonizó esa historia con el Tío Rober.



Los casos de Luis de Llano y Edgar Oceransky han puesto en la mira a muchos otros famosos a quienes el pasado los alcanza. Sasha denunció el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que Luis de Llano abusó de ella cuando tenía 14 años y hasta que cumplió 17.

En el caso del cantautor mexicano Oceransky, se difundió un audio en el que, durante un concierto, declaró que prefería “las adolescentes”. Él se defendió al decir que ese audio era parte de un sketche, una rutina de ficción que hacía en sus shows. No obstante, fueron cancelados varios de sus conciertos este año.

El caso del standupero Tío Rober, es similar ya que en uno de los podcast que comparte con otro standupero, Hugo el Cojo feliz, comparte lo que parece ser una anécdota que comienza con una pregunta: “Lo voy a contar para saber si de verdad cometí una violación”.

En la historia, el standupero narra que estaba con una mujer bebiendo. “Nos fuimos a la cama, nos seguimos besando, nos desnudamos. Ella ya estaba muy peda, yo también ya estaba muy pedo. Entonces al momento de ya empezar, me paro por un condón y cuando volteo ella ya estaba dormida”.

En el audio, el Tío Rober cuenta que, tras una reflexión de 10 segundos, efectivamente tuvo relaciones con la mujer mientras ella estaba dormida. Aunque matizó: “Sí lo hice como un minuto y dije ‘no, no está chido porque no está reaccionando’ y dejé de hacerlo”.

Hasta el momento, el festival Vive Latino no ha hecho pronunciamientos aunque el audio circula desde el lunes en redes sociales. Pero sí apareció Gabriela Ivette, quien desde su cuenta de twitter aseguró ser la mujer de la que habla el standupero.

"La chica de la que habla Tío Rober soy yo. Nosotros anduvimos 8 años, pocas veces llegamos a tomar y en una de esas pasó lo que cuenta, y efectivamente tal como se cuenta".

La polémica ha crecido porque ahora los tuiteros discuten si el hecho de que Gabriela defienda al comediante, también lo exime de culpa.

"Independientemente de que en el contexto no haya sucedido una violacion porque a ti te consta y tú eres la persona de la que habla... ¿Qué necesidad hay de bromear con eso? Perdón, pero no le encuentro lo gracioso y no es algo que se debería promover", se lee en uno de los mensajes.