Tiene al enemigo en casa: Staff de Danna Paola la pone en peligro

Aunque Danna Paola se ha esforzado en consolidarse como una artista de talla internacional, las cosas no se han dado como ha querido, y no por ella, sino por las personas que están a su alrededor, quienes no han sabido manejar su carrera con las exigencias que eso implica, poniendo en riesgo no sólo la imagen de la cantante, sino ¡su vida!

La falta de cuidado de su staff llegó al punto más delicado el pasado 28 de noviembre durante el concierto en el Auditorio Nacional, en el que la cantante quedó suspendida a varios metros de altura del piso debido a una falla técnica. La cantante estaba colgada de un arnés, y cuando descendía tuvo una escala inesperada, pues el arnés la arrastró y ella hizo todo lo que pudo para sostenerse de una plataforma y evitar caerse.

A pesar de este momento tan tenso –el cual, incluso, provocó segundos de pánico en su público–, la actriz supo manejar la situación: “A la mier.... No, pues ya me fui, como piñata”, expresó para aminorar la situación. Danna Paola se mantuvo “tranquila”, y como toda una profesional trató de salvar, una vez más, su presentación: “¿Saben qué? Se me fue el piso. El piso me da vueltas, literal”, dijo mientras pedía ayuda a uno de los técnicos. La cantante explicó, mientras seguía colgada, cuál pudo ser la causa del peligroso incidente: “¿Qué creen? Que hoy no se probó en la mañana”.

La forma en que la protagonista de Élite enfrentó la riesgosa situación fue aplaudida por los asistentes al concierto. No obstante, al cierre de esta edición, su equipo de trabajo no había emitido ningún comunicado para explicar con certeza lo que sucedió.

Cabe destacar que este incidente no es el único que ha pasado la joven en su gira XT4S1S, ya que desde el inicio de sus presentaciones se reportaron fallas técnicas, y algunos conciertos tuvieron que ser cancelados. Te presentamos algunos episodios de tensión que Danna Paola ha tenido que enfrentar.

