Thalía y su risa nerviosa mientras se inundaba su casa por fuertes lluvias

El metro, el aeropuerto de Newark, y principales zonas de Nueva York, como Brooklyn, Manhattan y Queens, terminaron bajo el agua en Nueva York por las torrenciales lluvias, y Thalía fue una de las afectadas.

A través de su Instagram, la cantante compartió cómo se fue inundando parte de su domicilio en la Gran Manzana, y como no podía hacer nada, solo se reía.

Su gimnasio, un estudio de grabación y una sala donde suele grabar videos, quedaron bajo el agua, mientras la cantante no lo podía creer:

"¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!. No por favor, la electricidad, las luces, todo. Es la fuente de la juventud, mi casa”, dijo tomándolo con la filosofía.

Más tarde se grabó recostada: "Ya me vine un poco relajar, esto está intenso, esta va a ser una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando, abrazar el problema y no pelearlo".

"Mejor me río por no llorar, cariños", dijo Thalía. "No hay nada que hacer, sigue cayendo un diluvio afuera no hay nada que hacer, más que esperar, no pasa nada, ya al rato sacarle el kayak”.

Nueva York está en estado de emergencia, y el alcalde Bill Di Blasio ya confirmó que cinco personas murieron por la fuerza del agua.

