Testimonios, dudas y datos en presidencia: Por qué Martha Figueroa cree que Juan Gabriel vive

A cinco años de la muerte de Juan Gabriel, sigue vigente la versión sobre que presuntamente el cantante está vivo, y pocas personas han sido tan frontales sobre el tema como la periodista Martha Figueroa, quien asegura estar convendia de que Alberto Aguilera Valadez no murió el 28 de agosto de 2016.

Así lo contó en una entrevista reciente con Mara Patricia Castañeda, donde indicó: "Perdón, a estas alturas de la vida no me importa que la gente se carcajee, no me importa. Estoy segura de que está vivo".

"Y te juro, si un día me lo encuentro, me lo quiero encontrar para que mi jefe que se ha reído de mí todo el día, decirle 'a ver, aquí está, ya ves, se te fue la nota'. Pero yo sí creo que está vivo", comentó la colaboradora de 'Hoy', quien detalló sus razones para creerlo:

"A mí desde el día uno los de la funeraria me empezaron a contar inconsistencias, cosas, rarezas. Yo fui atando mis cabos. De repente se me aparece un señor que llama Joaquín Muñoz a decirme 'Juan Gabriel está vivo porque esto y el otro'. Yo también creo lo mismo por lo que yo he investigado".

Por si fuera poco, menciona a gente cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que Joaquín Muñoz, el principal defensor de la versión de que Juan Gabriel vive, en 2019 le entregó una carta al mandatario, donde supuestamente el cantante le pide ayuda para poder reaparecer, pues al haber fingido su muerte, incurrió en un delito por falsificación de documentos.

Martha Figueroa aseguró: "Y luego empecé a conocer a gente que estaba cercana al presidente actual y que también sabían medio algo, que seguían ellos en contacto, o sea cosas que yo dije '¿es neta? Yo creo que sí está (vivo)'. Y me empezaron a llegar muchas informaciones de muchos lados y empecé a recabar información y creo que está vivo, por la información que tengo, no únicamente por lo que dice Joaquín, que además es un personajazo y estamos desperdiciando una buena historia con él.

"Yo sí creo que está vivo, sí lo creo 100%. No es como que 'ay, también te crees el embarazo de Lyn May', no, o sea también estamos en el show, hay que darle cuerda y hay que reírnos, pero sí creo que (Juan Gabriel) está vivo.

Figueroa dijo no tener intereses personales en el tema: "Y mira, creo que ni lo conocí en vida. No es como que porque quiero que mi amigo esté vivo. O sea, lo entrevisté un par de veces, pero nada en especial, nada, cero. Me da igual que, pobrecito que se murió, pero no tengo ningún interés en particular. Y bueno, ya aposté con todo el mundo... desde Emmanuel, con Magda Rodríguez que en paz descanse. Y si sí está muerto, pues sí está muerto, tampoco pasa nada. Tampoco es como 'se te acabó tu credibilidad para siempre', ¡no!".

Esta versión, Martha Figueroa ya la había adelantado, sin tantos detalles, en una entrevista con el programa 'Hoy', donde relató:

"Se acerca a mí alguien que trabaja en las funerarias y me cuenta que tuvo que ver esta persona en el traslado de cuerpo, pero dijo 'No hubo cuerpo, no tuve que trasladar nada porque no había cuerpo. Estuvo vacía la urna todo el tiempo, el hijo Iván no dejaba que nadie la cargara'. Era diferente la urna que había en Miami que la que había en Bellas Artes, en fin, muchas cosas que empezó a decir la persona".

"Y de pronto sale Joaquín con su historia y me puse a investigar, y llegué por un lado también con amigos que trabajan con el mero mero, y empecé a tratar de mover la situación, para ver que sabían, y hasta la fecha, suena ridículo, pero solo me falta verlo para estar 100% segura de que está vivo".

