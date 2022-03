Teo González será abuelo por segunda vez, a cinco meses de sufrir un infarto

En octubre pasado, Teo González vivió uno de los sustos más grandes de su vida al sufrir un infarto. Por fortuna estaba acompañado por familiares, que lo condujeron al hospital para ser atendido de urgencia; le detectaron una arteria tapada, por lo que fue intervenido de urgencia.

En cuanto la noticia se difundió, hubo infinidad de mensajes y muestras de cariño por parte de su familia, amigos y, sobre todo, del público que ha seguido su carrera. De esto y más platicamos con el comediante guanajuatense vía telefónica desde Guadalajara, donde radica, y nos habló también de un importante regalo de vida.

¿Cómo va su salud? Muy bien, gracias a Dios. El trabajo también muy bien, aunque algunas fechas se cancelaron por la pandemia. Después de que me dieron de alta, al mes me presenté en San Luis Potosí con lleno total; luego fui a Canadá e hicimos un streaming para una empresa. El fin de año trabajé en un evento que llevo 18 años haciéndolo; sólo en el 2020 no se pudo, por lo fuerte que estaba la pandemia. Para mi fortuna no he parado de trabajar; en febrero hice gira de 40 fechas por Estados Unidos.

¿Cómo está su corazón? Me checo continuamente con mi cardiólogo, y gracias a Dios, está muy bien. Debo hacer ejercicio, pero ahorita no he podido; con tanto contagio, me da miedo salir. Me la llevo muy tranquilo, programamos cosas de manera que sólo sean en viernes y sábados en ciudades cercanas para evitar viajes tan drásticos.

¿Lleva algún tratamiento especial? Sí, estoy tomando medicamentos. De hecho, el doctor me dijo que algunos ya serán de por vida, y otros ya les bajó la dosis, ya que ve mi corazón muy recuperado. Eso me emociona mucho.

¿Su alimentación cambió? Sí; comía mucha carne roja, exageradamente: mañana, tarde y noche. Ahora sólo la como una vez a la semana... Como pollo, pavo, pescado... Me olvidé de los tacos, y miren que soy de tacos zombi: tripa, ojo, buche... Obviamente el médico me los prohibió, pero estoy en espera de que me digan: “Te puedes comer un taquito de tripitas una vez al mes”. El día que pase eso, lo voy a disfrutar mucho.

¿Puede tomar alguna copita? Sí, una en la comida, pero como no tomo, no lo sentí pesado. Realmente desde el infarto no he tomado; en Navidad me tomé un traguito de sidra para brindar. Tengo que cuidar mucho los triglicéridos, el colesterol.

Seguramente su esposa e hijos lo apapachan más que nunca... Siempre lo han hecho. Después del infarto ya me andaba por conocer a mi nieto; ya tenía un año de edad y no teníamos la fortuna de abrazarlo y decirle que lo queremos. Por fortuna viajé a Canadá, allá vive mi hijo mayor, que es quien nos hizo abuelos.

¿Es su único nieto? Sí, pero ya viene una nena en camino; mi nuera tiene ocho meses de embarazo. Esperemos que a finales de abril o principios de mayo podamos estar cargando a la niña, así que estamos con esa emoción mi esposa Lupita y yo. Cuando conocí a mi nieto fue hermoso, y lo llamaron también Teo.

¿Cuántos hijos más tiene? Dos; ellos siguen en casa. Tengo una hija que ya es médico y ahorita hace su servicio social en una clínica en el área de emergencias. Mi otro hijo estudió actuación, y también ya está muy adentrado, sobre todo en cine.

Habla de sus hijos con mucho orgullo y felicidad… Estoy muy feliz. Quiero decir que es una obligación ser un buen ciudadano y un buen ser humano, pero es más obligación formar gente buena para este país, que lo necesita. Vivimos momentos de inseguridad severa, las drogas están cañonas, y tener hijos decentes y de buenos sentimientos es un logro importante para Lupita y para mí; quiere decir que hemos trabajado muy bien los últimos 30 años con ellos. Mi hijo mayor ya va a cumplir 32, y verlos realizarse como seres humanos generadores es una satisfacción muy grande.

¿Cuántos años tiene de casado? El 26 de diciembre pasado mi esposa y yo cumplimos 34 años casados por el civil, y el próximo 7 de mayo cumpliremos 34 por la Iglesia. Y soy fiel (risas), tenemos un matrimonio bien padre, con sus tropiezos, pero Lupita y yo hemos ido codo a codo por todo, sobre todo por mi carrera, porque es muy importante tener una mujer que entienda eso. A veces uno no está en casa porque tienes que salir a trabajar, algunas veces fuera del país, y tener una mujer que entiende esa situación y no te haga panchos ni provoque problemas, sino que diga: “¡Venga, órale, aviéntate!”, ¡híjole!, es muy padre llegar a casa y que te tengan esa confianza. Lupita es una excelente administradora y yo soy un buen generador.