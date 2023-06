Tenoch Huerta renuncia a película de Netflix para limpiar su reputación

Ser acusado por la saxofonista María Elena Ríos de "depredador sexual" ya trajo consecuencias laborales para Tenoch Huerta.

A través de un comunicado, el actor confirmó que prefirió renunciar a una película de Netflix, dirigida por Manolo Caro, con el fin de trabajar en limpiar su reputación e imagen.

"Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película 'Fiesta en la Madriguera'.

Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto. Mi enfoque es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación".

¿Qué dijo María Elena Ríos?

La saxofonista sobreviviente de intento feminicidio acusó a Tenoch Huerta el pasado 10 de junio de ser un "depredador sexual" y aseguró que además de ella, hay otras víctimas. La acusación de Ríos, convertida hoy en una de las activistas más visibles de la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer, fue a través de Twitter con varios mensajes en los que dijo que Tenoch la agredió sexualmente y que amigos del actor intentaron acallarla para no perjudicar su carrera en Hollywood.

Huerta decidió responder con una carta que publica en su cuenta de Instagram: "Una acusación falsa y completamente sin fundamento sobre mí se ha extendido como fuego y no puedo dejar que siga sin ser cuestionada".

Tenoch Huerta es fundador de Poder Prieto, una organización que defiende el ideal de la erradicación del racismo en los productos multimedia, es decir que "los prietos" tengan igualdad de oportunidades en películas, series, telenovelas y comerciales.

Elena Ríos, en algunos de sus mensajes asegura que Huerta ha utilizado Poder Prieto para escudarse y ocultar sus comportamientos de abuso, incluyendo su caso.

El actor, por su parte, asegura que con lo vivido con Elena fue una noviazgo. "Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo".

De acuerdo con el relato de Tenoch, al romperse esa relación fue que la saxofonista comenzó a difundir una versión distinta de su relación.

"Después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común".

Tenoch explica que, de hecho, desde hace "unos meses" decidió tomar acción legal para proteger su reputación y refutar "estas acusaciones irresponsables y falsas que puedan generar daños y perjuicios". En el párrafo final, Tenoch lanza dos adjetivos contra la acusación de Elena Ríos, a la que califica de "falsa e injusta".

