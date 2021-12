Tenoch Huerta muestra "Poder Prieto" con fotos sensuales

Tenoch Huerta y el colectivo Poder Prieto han conseguido una victoria en su lucha contra el racismo con la creación de un festival en el que habrá talleres, conferencias y conciertos enfocados en abrir el debate en torno “la necesidad imperante de cambiar las narrativas y prácticas racistas, que han sido normalizadas, reproducidas y perpetuadas en la industria audiovisual y del entretenimiento”.

Al mismo tiempo, Tenoch Huerta ha encontrado que una forma de representar ese “orgullo por ser moreno” a través de demostrar que está “enamorado de su cuerpo”, lo cual también le sirvió para superar la crisis de los 40.

Huerta ha sido uno de los líderes del movimiento de Poder Prieto hasta el punto de que algunos de sus mensajes en twitter han provocado escándalos. El más reciente fue uno en el que aseguró que los morenos son considerados sospechosos en los centros comerciales y que por eso los guardias de seguridad les piden los recibos de compra.

Tenoch, en sus cuentas de redes sociales, alterna este activismo con fotos en las que muestra cómo ha superado sus propios prejuicios.

“Crisis de los 40. No me compré una moto ruidosa ni nada estrafalario, sólo me enamoré de mí y de mi pareja. Me puse en orden”, escribe en una de las fotos en las que aparece con torso desnudo.

El festival de Poder Prieto se realizará en la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) Cosmos, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México el 10 de diciembre.