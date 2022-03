"Tengo postizas las cervicales": Verónica Castro y las secuelas por su caída del elefante en 'Big Brother'

Este mes, la revista CARAS enaltece a las mujeres, y qué mejor que Verónica Castro para representar a una mujer en toda la extensión de la palabra y que además este 2022 llega a las siete décadas con mucho orgullo. Sin embargo, aún sufre secuelas de la caída del elefante al que se subió hace 18 años.

Ocurrió durante una entrada triunfal que hizo la presentadora durante 'Big Brother VIP 3' en 2004. Sin embargo, el ruido del público exaltó al animal y perdieron el control. En el video se puede ver cómo Verónica pide a la gente que bajen el volumen mientras el elefante corrió hacia la entrada; minutos más tarde, Castro reapareció caminando como si nada pasara.

Pero esa caída le trajo problemas de salud y después de tantos años, la conductora sigue viviendo estragos. En la entrevista exclusiva con CARAS, cuando le preguntaron cómo está, admitió:

"Si tiene que hablar la artista, pues va a decir que todo está divino, espléndido, maravilloso y que es muy feliz. Pero si debe hablar la mujer, ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia, me ha costado mucho trabajo, sobre todo porque si yo hubiera tenido mejor salud todo hubiera sido diferente, porque no teniendo la salud completa, uno no puede salir adelante tan fácil".

Verónica Castro detalló: "Tengo muchas operaciones, porque desde que tuve la caída del elefante (en el programa de Big Brother en 2005) me sometí a varias cirugías; ahora todas las cervicales las tengo postizas, todo el cuello es de titanio, perdí la médula espinal casi completa y hubo que reconstruir la espalda".

"Fueron varias operaciones y la verdad es que no queda uno bien, aunque el doctor que me operó hizo maravillas".

