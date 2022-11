"Tengo mucho miedo": Jorge Carbajal da triste noticia sobre su salud

Después de varios años de trabajo en los canales de YouTube de Productora 69, Jorge Carbajal ha difundido varias noticias sobre los famosos, pero esta vez él es el protagonista del drama.

Mientras esperan la presunta demanda que Verónica Castro entablaría luego de que difundieron sus conversaciones con menores de edad, Jorge manifestó: "Mañana voy a estar en estudios gran parte del día para saber qué es exactamente y cómo atacarlo".

Y admitió: "Pero de entrada, ahorita, en definitiva no veo. Veo sombras, pequeñas partes y ya, no veo más. Quise hacer este video porque desde que nos conocemos siempre he sido muy claro con las cosas, con lo bueno y malo, y esta no es la excepción".

"Hay una realidad. Esto va a llevar tiempo. Obviamente yo no pienso dejar YouTube, ni dejar el programa. Mientras ustedes continúen apoyando, aunque esté toda virola, ciega, aquí seguiré. Pero obviamente tendré que ir adaptando mi vida y el mismo programa a mis necesidades y aptitudes. No puedo hacerlo igual", dijo el periodista, uno de los precursores de la versión de que Juan Gabriel en realidad está vivo y no murió en 2016.

Con un nudo en la garganta, Jorge comentó: "Tengo mucho miedo, se los tengo que decir también, pero así es la vida y la tengo que enfrentar. Les pido dos cosas; una, su muy buena vibra porque el día de mañana creo que será decisivo, y dos, el apoyo que siempre nos han dado, ojalá nos lo sigan dando".

