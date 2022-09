"Tengo muchísimo miedo pero hago esto por mis hijas": Natalia Alcocer denuncia violencia

“Si me sali de donde me salí es para tener paz, si me chingo como me chingo es para que mis hijas dejen de tener violencia”, denunció la influencer y ex participante de "Survivor" Natalia Alcocer en un video en el que asegura que su ex pareja no paga la pensión de sus hijas.

Alcocer, que tiene una denuncia en contra de Juan José Chimal por violencia familiar, narró que a pesar de que esa imputación está en proceso legal, una juez le permitió a su ex pareja salir del país.

“El 12 de septiembre de 2022 volvió a suceder, me volví a sentir impotente, desprotegida… ahí están los videos, el señor está imputado, el señor no puede salir del país porque está imputado como agresor, me violentó y aun así, con pruebas de chiste, le autorizaron salir el puente del 15 de septiembre a Las Vegas para un viaje de trabajo que más bien parecen vacaciones".

Natalia Alcocer asegura que el acto de Chimal implica violencia económica en contra de sus hijas.

El video comienza con la frase: “Tengo muchísimo miedo, no quiero ser parte de las estadísticas, juro que he hecho todo perfecto, juro que confío en las autoridades, confío en que el bien va a triunfar pero tengo muchísimo miedo”.

Declaró que su ex pareja siempre la amenazado al decirle que es intocable por sus influencias políticas.

“Pero ya hoy me cansé y voya a hacer esto por mis hijas quiero que dejen de vivir lo que están viviendo”.

Al final del video, Natalia señala: “No quiero un peso, lo único que quiero es paz, quiero que deje a mis hijas tranquilas, que puedan tener una vida normal”.