¡Tengo dos tumores en el cerebro!: Talina Fernández pide que no la asedien. Video

Talina Fernández ha atravesado momentos complicados en meses recientes, sobre todo por la denuncia que enfrenta su hijo, Coco Levy, por acoso sexual.

La Dama del Buen Decir optó primero por el silencio pero ahora que se han llevado a cabo la primera audiencia, salió en defensa de Levy al asegurar: "Coco no hizo nada, todo es falso, la verdad saldrá a la luz".

En medio de esta polémica, Talina Fernández participó en la Gala por la Sororidad en la que se irritó y molesto por el ruido y los empujones.

"El ruido que ustedes hacen me vuelve loca; los empujones me asustan mucho porque tengo dos tumores en el cerebro", dijo Talina cuando tuvo un altercado con organizadores y prensa que estaban en el evento.

Fernández, en efecto, tiene dos tumores que le fueron detectados hace más de diez años y por los cuales se sometió a una operación que ella describe así: "Me serrucharon el cráneo, me lo quitaron, lo pusieron en hielito y luego me lo volvieron a poner con grapas", dijo en una entrevista para Canal 6 Multimedios.

La comunicadora ha llevado, sin embargo, una vida estable y saludable. Actualmente tiene un programa con su nieta María Levy en el que comparte anécdotas de su vida y trayectoria.

"Yo les suplico que tengan atención conmigo", expresó Talina en un momento de crisis.

Afortunadamente, Fernández controló y superó ese momento y minutos después pudo participar en la Gala de la Sororidad, que reconoce a mujeres sobresalientes del país que en diversos ámbitos demuestran su liderazgo, talento, valentía y dedicación para alcanzar sus metas.

