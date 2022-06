"Tengo a las dos por igual": Hija de Mariana Levy se sincera junto a Talina Fernández

“María fue la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija. Yo no me podía morir con ella porque tenía que ver por María, el gran amor de mi hija", confesó Talina Fernández en una entrevista exclusiva con la revista CARAS.

La dama del buen decir se sinceró: "Para mí, fue un privilegio tenerla. Pasamos momentos difíciles en la “aborrecencia”, pero es un ser humano de bien, con vergüenza, con respeto, con ambiciones, sin pisar a los demás. Yo estoy profundamente orgullosa de ella".

Talina recordó que desde la muerte de su hija Mariana Levy, el 29 de abril de 2005, se unió con su nieta María, con quien actualmente mantienen una excelente relación.

“Nos llevamos increíble, nos reímos mucho, compartimos el amor por la música clásica, me fascina escucharla contar historias y verla ser. Me encanta cuando nos ponemos creativas y me enseña cosas, aunque soy poco paciente, pero disfruto de todo momento a su lado. Es una relación muy linda y siempre aprendo algo a su lado”.

En el caso de María, ella se siente orgullosa de ser la alegría de Talina: “Nada me hace más feliz que saber que estás orgullosa de mí… En mi crecimiento, fueron nueve años de mi mamá y nueve tuyos. Tengo a las dos por igual”.

Ante estas palabras y con una gran sonrisa de satisfacción, Talina le aseguró en CARAS: “Pero ahora, los siguientes nueve y todos los que resten, son tuyos”.