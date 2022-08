"Te roban tu tranquilidad": Mariana Echeverría se sincera tras robo a su casa

Mariana Echeverría presumía su viaje a la Riviera Maya junto a sus seres queridos cuando tuvo que volver a la Ciudad de México porque ladrones se metieron a robar a casa. Ahora, la presentadora vive una pesadilla al dar seguimiento a la denuncia correspondiente.

En entrevista con el programa 'Hoy', Mariana contó: "Qué desgastante proceso, Ministerio público, peritos, Fiscalía... investiga, facturas de lo que te robaron, es bien desgastante todavía a parte de que te roban. Estoy cansada y un poco harta pero lo tengo que seguir haciendo y voy a levantar la voz hasta donde pueda".

Sobre lo que ocurrió solo sabe algo: "No puedo señalar a alguien, pero todo apunta a que la seguridad no cumplió los protocolos que deberían seguir, acceso a coches que no deberían estar ahí... No hubo un rondín sin vigilancia".

Mariana Echeverría negó que le hayan robado 400 mil pesos en efectivo, pero detalló: "La suma de todas las cosas materiales subía un poco más a esos 400 mil, en la caja fuerte había anillos, relojes importantes para nosotros".

Pero más allá de lo material, a Mariana le robaron otra cosa: "Te roban tu tranquilidad, tu paz, tu todo. Llevo sin dormir una semana, esa tranquilidad que tú tenías de llegar a tu casa, a tu zona de paz ya no existe. Cambié cerraduras, puse alarmas, que es lo que recomiendo que hagan antes de que les pase".

Tras el robo, Mariana publicó un comunicado.

"En días pasados, encontrándome fuera de la Ciudad de México, tuve el infortunio de que ladrones ingresaran a mi casa y robaran diversos objetos, situación por la que me vi obligada a regresar a CDMX e iniciar todos los trámites ante el Ministerio Público y las autoridades competentes.

Ante este hecho, y a fin de no obstruir las investigaciones que las autoridades están realizando, tengo el acuerdo de abstenerme de entrevistas. Tan pronto esta situación concluya de inmediato reanudaré mi contacto con ustedes.

Me permito aclararles que este robo fue realizado en el domicilio donde estamos rentando y no es propiedad del señor Miguel Herrera, tal como en diversos medios se ha difundido".