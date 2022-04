"Te odiamos, Panini": Karla hace negocio con las críticas y reacciona a sus memes

Aunque pasan los años, el público le sigue recriminando a Karla Panini por sus acciones del pasado. Hoy, la 'Lavandera' da un giro y saca provecho de todo el bullying que recibe en redes sociales, pues los memes no la perdonan.

Ya sea la pandemia, alguna muerte o cualquier suceso ajeno a ella, hay memes que le atribuyen toda la responsabilidad a Panini, por haberse quedado con el marido de quien era su mejor amiga, la fallecida Karla Luna.

Así que ahora, a través de las redes sociales, Américo Garza y Karla posan con las playeras que venden, y que incluyen la leyenda: "Te odiamos, Panini".

Por si fuera poco, en su canal de YouTube, Panini reaccionó a los memes donde la involucran con otras famosas, acusadas de haberse metido en la relación de otras mujeres.

"A mí me hacen muchos memes, y la realidad es que me dan risa. Hay memes muy creativos, muy chistosos, al final de cuentas, uno es figura pública, pero bueno, como uno salió en la tele y anda uno en escándalos, pues te traen en todos lados. Así que hemos decidido hacer mi reacción a estos memes", dice Karla, quien admite: "Soy de las personas más 'memeadas'.

Uno a uno, Karla reaccionó a los memes: "Sí me daba risa, luego lo usaron tanto, que se desgastó".



"En el tiempo que empezó el coronavirus era muy chistoso. Di guerra contra el coronavirus en 2020".

"Siempre me lo ponen gritándome, ese bonito me encanta, me da mucha risa, se me hace muy divertido".

"Yo conocí a Kunno cuando era un bebé. De repente no sabemos manejar el hate de las redes sociales, pero ni modo, en esto andamos. El que se lleva, se aguanta. Hay que tener piel de elefante para que esto no nos afecte", dijo.