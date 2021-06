Tatiana defiende a comunidad LGBT tras críticas por cantar con una drag queen

Con motivo de las celebraciones por el orgullo LGBT, Tatiana cantó con la drag queen Miss Velvetine un popurrí de himnos gay, pero 'La reina de los niños' recibió duras críticas.

En Instagram, la cantante fue amenazada por algunas personas que dejarían de seguirla, pues no les parece que apoye la diversidad.

"Nunca más te seguiré porque ahora has mezclado algo político con lo siempre debió ser solo para niños. Lástima, ADIÓS!!!"...

"¿Cuánto te pagan por ideologizar niños, Tatiana? Ya no eres la Reina de los niños, eres otro títere más del establishment actual. Te vendiste. Pierdes otro seguidor", fueron algunos de los mensajes que Tatiana resaltó:

Pero no se quedó callada y decidió aclarar su punto de vista:

"Los derechos humanos no son algo que se tenga que poner a discusión, que dependan de una opinión o de una religión. Los derechos a la INTEGRIDAD, AMAR, SER RESPETADO Y VIVIR TU VIDA A TU MANERA son innamovibles y es algo a lo que todas las personas tienen derecho por el simple hecho de nacer.

"Lamentablemente, aún en 2021 hay personas que viven en un narcisismo tal para sentirse con la autoridad de decidir quien puede tener derechos y quien no, según SUS PROPIAS convicciones y creencias personales. El único lugar donde tienes derecho a poner tus reglas es tu propia casa, no puedes impedir que las demás personas sean felices, así que si tanto te molesta, QUÉDATE EN TU CASA Y NO SALGAS DE AHÍ.

"Gracias a las personas de estos comentarios por ser el ejemplo perfecto de porque AÚN es NECESARIA la VISIBILIDAD y ALZAR LA VOZ en pro de las minorías. ¿Podrás? ¡Jamás! #BEPROUD #Pride #loveislove #humanrights #lgbtq".

Debido a que Tatiana salió en defensa de la diversidad, se convirtió en tendencia en Twitter y ya la proclaman como nueva reina gay.

