Tano actuará legalmente contra quienes lo culpan del asesinato de Valentín Elizalde

El pasado 25 de noviembre se cumplieron 16 años del artero asesinato de Valentín Elizalde a manos de un grupo armado, cuando salía del palenque de Reynosa, Tamaulipas. Como si el tiempo no hubiera pasado, la familia materna del cantante sigue insistiendo en que su primo Tano fue el autor intelectual del crimen que enlutó al regional mexicano aquel 2006.

Cansado de los señalamientos y acusaciones, éste último revela a TVyNovelas que hará hasta lo imposible por esclarecer los hechos y lograr lo que la justicia no ha conseguido.

“Como cada noviembre, estas personas se valen de la ocasión, y ya estoy harto de que estén diciendo tantas cosas porque aprovechan estas fechas para hablar y hacer conjeturas que carecen de argumentos. Eso me duele muchísimo, pero ya no me voy a quedar callado. Estoy dispuesto a hablar ante los abogados, ante un bufete que lleve el caso”, dice el intérprete sobre la acción legal que piensa ejecutar.

“YO SUFRÍ MUCHÍSIMO; ME PEGARON SIETE BALAZOS”

Según nos cuenta, esta situación que arrastra desde entonces le ha afectado en todos los aspectos de su vida. “Mentalmente como en todo lo que tiene que ver con nuestra labor. El trabajo que uno ha llevado con tanta disciplina y responsabilidad es el legado del señor Valentín Elizalde, y sí me afecta muchísimo porque estorban y dicen cosas que no tienen fundamento. Por eso decidimos cerrar esto de una vez por todas”. Y aunque tiene la frente en alto por considerarse inocente, ha tenido que librar una serie de obstáculos que amenazan su carrera musical.

“Ellos tratan de cerrarme puertas aquí y en todas partes con las personas con que nos relacionamos, más que todo con los empresarios, pero no lo van a lograr porque seguimos, con la bendición de Dios, quitando las piedras del camino. Es una bendición grandísima que tenemos, y a pesar de que traten de convencer a los empresarios, Dios es muy grande conmigo”.

Lo que busca después de tantas hipótesis cuestionamientos y linchamiento digital es limpiar su nombre. “A 16 años del fatal incidente, quiero que esto se aclare para que ya se acaben los rumores, para que se termine toda la campaña de desprestigio que traen en mi contra. Es que ya se ha vuelto muy cansado; no es agradable estar simplemente escuchando lo que dicen, trato de no prestarles atención, pero sí desgasta. Por eso quiero que las nuevas generaciones sepan, en realidad, cómo estuvieron las cosas, porque sólo han hablado mal de mí y eso me ha causado mucho daño. Yo sufrí, sufrí muchísimo; me pegaron siete balazos, estuve en la camioneta hasta el último segundo con Valentín Elizalde. Es algo muy fuerte y las palabras de estas personas no tienen nada de veracidad”.

A pesar del sufrimiento, no le han robado la paz a Tano, quien jura no tener motivos para sentir ningún remordimiento; se confiesa totalmente inocente.

“Tengo mi conciencia bien tranquila y mi corazón limpio, puro; soy el hombre más feliz del mundo, literalmente”. Para él, ese 25 de noviembre es una fecha que jamás sacará de su mente. “Es algo que nunca olvidaré. Han pasado tantas cosas, el proceso ha sido largo, pero nada se compara con la pérdida irreparable que sufrí ese día, porque Vale y yo éramos inseparables; más que primos, éramos amigos, hermanos, la mancuerna perfecta. Ni a kilómetros hubiera pensado en hacerle daño”. Hablar de lo sucedido fuera de los tribunales y tratar de arreglar las cosas en un ambiente más cercano con la madre y hermanos de Valentín no ha sido una posibilidad para Tano.

“Yo nunca he querido hablar con ellos, ni voy a hacerlo; yo sigo trabajando, y lo que se dijo, se dijo en su momento; las declaraciones todas se hicieron”. Al ahora director de la Banda Guasaveña, quien siempre lo apoyó fue su tío Everaldo, padre de Valentín. “Yo fui como un hijo porque desde muy pequeño anduve con él y estoy orgullosamente de portar el apellido Elizalde”.

“LAS CICATRICES DEL ALMA JAMÁS VAN A SANAR”

El atentado sufrido junto con su primo ni siquiera se lo llegó a imaginar; en ese momento no tenían enemigos o no sabían que los tenían. “Jamás pasaron por mi mente esos momentos ahí en la camioneta. La verdad es que no se lo deseo a nadie en el mundo. Recibí varios balazos, tengo mi cuerpo aún lleno de esquirlas. Ahora quiero dirigirme a los fanáticos y a toda la gente joven que no conoce la historia a fondo. Esa noche estuve todo el tiempo al lado del señor Valentín Elizalde, hasta su último segundo de vida, y casi muero también”.

Al preguntarle por qué piensa que su primo fue asesinado de esa manera, responde: “No me pasa por la mente, la verdad; se han dicho muchas cosas”. Pero, ¿por qué se mencionó que ese día Tano estaba muy nervioso e insistía en que se ofreciera la presentación en el lugar de los hechos? “¿Nervioso yo? ¡Jamás en la vida! El Tano es el Tano siempre; soy el hombre que acompañó al señor Valentín toda la vida, y nunca le insistí nada. Es más: nunca llevé las fechas, solamente fui un trabajador, director musical de la banda”.

Recuperarse de las heridas físicas le costó varios meses: “Estuve en Reynosa, me operaron; pasé unos días en Ciudad Obregón, en la Clínica San José. De ahí me fui a los Estados Unidos, a resguardarme, porque tenía un miedo grandísimo, ya que, al igual que muchos, no supimos por qué sucedieron las cosas”.

En pleno 2022, esto es lo que Tano Elizalde piensa cuando ve las cicatrices en varias partes de su cuerpo, producto de la balacera que conmocionó a México: “Me remonto al dolor de ese día. Son varios: el de un brazo, el de una pierna, el de un tobillo... Como quiera, las cicatrices físicas se curan, pero las del alma jamás van a sanar”.

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne