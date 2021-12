¡Tania Riquenes tendrá gemelos!... "Son mi doble regalito de Año Nuevo"

Hace unos días, Tania Riquenes y su esposo, Eric Puche, revelaron oficialmente que esperan dos bebés y que son varones. La pareja organizó una linda celebración en un restaurante de Polanco para dar a conocer a sus seres queridos la noticia. Durante el evento platicamos con la actriz sobre su embarazo y cómo se siente con tan sorpresiva bendición.

¿Cómo recibiste la noticia de que venían dos bebés en camino? La verdad, fue una sorpresa porque pensamos que sólo era uno, pero yo me sentía terrible, supermal, y cuando fui con la doctora me dijo que me sentía así porque traía dos bebés en la pancita. Qué les digo, mi marido y yo estábamos tan concentrados de que pegara uno, que al final pegaron dos y estamos felices, son un doble regalito de Año Nuevo.

¿Querías niños? Yo juraba que eran un niño y una niña, porque dicen que con los cuates regularmente así es, pero ya he indagado y eso es un mito, y bueno, finalmente me confirmaron que eran niños.

¿Cómo te ha ido en el embarazo? ¿Has tenido achaques? Sí, traía unas agruras y náuseas terribles los primeros tres meses, eso me sorprendió, porque con mi primer hijo, que ya tiene ocho añitos, me fue superbién, sólo tenía cansancio y sueño, pero andaba feliz de la vida haciendo mi vida y todo; y en este embarazo he tenido muchos achaques. Dicen que cuando son cuates o gemelos hasta interrumpen tu vida, y sí, porque tuve días que de plano me quedaba en la cama.

¿Qué te dice tu esposo? Está supercontento; él quería una niña, pero ahora que sabe que vienen dos niños, de plano no se la cree, está muy emocionado porque siempre quiso una familia grande y no se imaginó que se le diera tan pronto.

¿Con estos bebés cierras la fábrica o irás por la niña? Yo creo que la niña ya será en otra vida. La verdad es que mi esposo y yo queríamos tener otro hijo para darle un hermanito a Eric, lo deseábamos mucho, y ahora que le dijimos a mi hijo que iba a tener dos hermanitos, imagínense, está muy contento, no se lo imaginaba.

¿Ya tienes los nombres de los bebés? Estamos en un debate, creo que uno se va a llamar Diego y el otro todavía no sabemos; a mí me gusta Andreu, y a mi hijo, Emilio, pero a mi marido no, porque trabaja en un restaurante que se llama Emilio, entonces, aún no lo decidimos.

¿Qué recomendaciones te ha dado el doctor? De entrada, no cargar nada, llevármela muy tranquila, no estresarme… Y la verdad es que ando muy relajada, estoy tomando las cosas con mucha calma, con todo y que estamos en plena mudanza porque, obviamente, dos hijos requieren más espacio y nos vamos a cambiar a una casa más grande. Decidimos hacerlo antes de que pase más tiempo y ya no me pueda mover.

