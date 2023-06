Tania Rincón siente culpa por dejar a sus hijos en casa por salir a trabajar

Ser mamá no ha sido fácil para Tania Rincón, pues en medio de su reciente divorcio, la conductora del programa Hoy aseguró que se las ingenia para estar siempre presente con sus hijos y que, en un futuro, recuerden que su mami estuvo en todos los momentos que marcaron su infancia.

Aunque pareciera una madre muy flexible, admitió que ha forjado un carácter más duro por el bien de sus pequeños: Patricio, a quien concibió en 2017, y Amelia, a quien tuvo en 2021.

“Soy un sargento, la verdad, aunque también soy de las que me arrastro, juego, cuento chistes, porque ahorita mi hijo trae esa moda de: ‘cuéntame un chiste’, entonces ahí me tienes en Google buscando, pero sí soy de poner límites, de ser muy clara y siempre les digo: ‘los niños que son groseros caen mal’, y yo jamás voy a criar un niño que sea grosero, por eso le digo: ‘Tienes que ser siempre educado, responsable y con mucha disciplina’, porque finalmente eso les da seguridad. Hoy por hoy educarlos así me ha servido porque saben que a las 7:00 o 7:30 de la noche se van a dormir. Si ellos están descansados son unos niños más alegres y eso se nota, entonces hasta el momento eso me ha funcionado”, compartió.

Para la animadora, la maternidad la ha llevado a sortear todo el trabajo que implica esta responsabilidad. “Ahorita, justo, mientras hablamos esto, mis hijos están comiendo con Estelita, que es la que me ayuda en mi casa y ella también es mamá, entonces tengo que salir a trabajar con la culpabilidad de saber que estás dejando a tus hijos; obviamente sé que es por su futuro y porque quiero que también vean en mí a una persona que puede cumplir sus sueños y tener una familia hermosa”.

Rincón nos contó cómo le ha hecho para afrontar este sentimiento de culpa que la ha invadido en algunas ocasiones:

“Entendiendo que la culpa nunca se va a ir y más bien camino de la mano con ella, trato de que los momentos en los que estoy con ellos sean momentos de calidad completamente, soy una mamá presente, me olvido del teléfono y de todo”.

Sin embargo, confesó que las lágrimas no han faltado: “Por supuesto que he llorado, en muchos momentos he dicho: ‘¿Será que esto es lo que debo hacer?’ En Qatar me costó uno y la mitad del otro entender que mis hijos estaban lejos, porque cuando me fui al Mundial de Rusia me llevé a Patricio que tenía un año cuatro meses y ahora, en algún momento, pensé en traérmelos a los dos, pero era imposible, era algo muy complicado, yo dormía poquísimo, nunca comía porque son eventos muy demandantes que te exigen completa concentración, entonces sí hubo momentos en los que tuve crisis y también me tocó llorar para sacar un poco lo que traía dentro… Me pasó una vez que Patricio, justamente, cuando yo estaba allá, se cayó y se dio un golpe enorme, se hizo un chichón en la cabeza”, recordó con angustia la conductora.

A pesar de la preocupación que le causa no estar todo el tiempo con sus hijos, Tania ha ido aprendiendo a soltar y a asimilar que las cosas no siempre son como las deseamos. “Hay que dejar fluir, tienes que desprenderte y hacerles ver que el hecho de que su mamá trabaje es parte de sus sueños, porque de pronto, como mamás no nos damos cuenta de la cantidad de esfuerzos que hacemos, de los sacrificios, de lo que dejamos de hacer por, de alguna manera, ser el corazón de un hogar y hacer que todo funcione”.

Convertida en una mujer hecha y derecha, la artista le agradece a su madre la disciplina que le dio desde muy chiquita y que ella ahora enseña a sus hijos. “Agradezco que me haya hecho independiente, recuerdo que me enojaba mucho porque mi uniforme no estaba planchado y ella me obligaba a plancharlo, no entendía cómo mi mamá me dejaba hacer esas cosas, pero gracias a eso, cuando me fui a vivir sola, muy joven, tuve la capacidad de responder a cualquier cosa, a valerme por mí misma y no tener la necesidad de hablarle a nadie, ni a un hombre, porque yo era capaz de cambiar un foco. Ahora le pido a la vida que me permita ser la mitad de valiente como fue ella y la mitad de incansable, porque mi mamá es una incansable, es la primera que se levanta en la casa y la última en acostarse, y siempre le digo que quiero su energía”.

