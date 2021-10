Tania Rincón había jurado no conducir más un matutino, pero aceptó 'Hoy' por este motivo

Se juró a sí misma no volver a estar al frente de un matutino, pero la vida le presentó una oportunidad que no pudo rechazar. La michoacana de 34 años, Tania Rincón, regresa al formato televisivo que la vio crecer y en el que se ganó su puesto como una de las conductoras más queridas por los televidentes; entra por la puerta grande a Hoy, y lo hace muy feliz porque siente que está en una etapa de su vida en la que ya creció y aprendió.

“Trabajé mi ego”, asegura en entrevista con TVyNovelas. Ser mamá de Patricio, de cuatro años, y de Amelia, de nueve meses, no es impedimento para estar de lunes a viernes en un programa en vivo por las mañanas, y a la vez cumplir con todos los roles de una madre: “Cuando te gusta lo que haces, no sientes el cansancio”, comenta la exconcursante de Nuestra Belleza México.

Te incorporas a la conducción de Hoy, ¿era una meta pendiente? No lo tenía muy en el radar porque yo estaba haciendo Guerreros y estaba muy comprometida con ese proyecto; de vez en cuando me llamaban para ser conductora invitada de Hoy, y yo feliz. Me sentía contenta con la producción por siempre querer incluirme y recibirme de una forma muy bonita. De repente, antes de irme a mis vacaciones, la productora Andrea Rodríguez me llamó para hacerme la propuesta de que fuera conductora fija del matutino; la recibí con mucha emoción y alegría, porque yo tengo mucha experiencia en los matutinos, sin embargo, me había jurado más nunca hacer esta fórmula, pero pues como dicen: no digas nunca de esta agua no beberé, porque esa es de la que te ahogas. En Hoy se vive un gran ambiente, todos son muy profesionales y por eso no dudé la oferta y acepté.

¿Por qué juraste no hacer más matutinos? Ya lo había hecho durante ocho años y sentí que ya no tenía mucho para dónde crecer, me sentía como estancada. Finalmente llegaron otros proyectos que me hicieron evolucionar, y uno tiene que probar otras cosas; definitivamente me tocaba aprender aún mucho. Trabajé mucho mi ego, le dije a Andrea Rodríguez que me incorporo a Hoy en un momento muy bonito de mi vida porque ya tengo el ego bien trabajado; de pronto sentí en mi vida que me debían, pero en realidad, nadie me debía nada. Vengo a Hoy no a quitarle el lugar a nadie, sino a ganarme mi propio lugar, a integrarme a esta familia, a que me acepte el público, que es de muchos años y tradición.

¿Qué sumarás a la producción de Hoy? Yo soy una mamá joven, entonces, creo que ese contenido lo voy a sumar. Me gusta divertirme mucho, pasarla muy bien en los juegos, en las secciones que me pongan; le colocaré más diversión a lo que ya tienen, porque este programa ya tiene pies y cabeza y está superestructurado. Sumaré desde mi estilo y forma de ser.

Tienes un sentido del humor bien particular que agrada al público… Sí, es ser yo, ser real, no ser acartonada, y conversarles sobre lo que me sucede a diario con mis hijos trabajando y toda esa combinación, que hay muchas mujeres que se pueden ver identificadas porque les toca hacer malabares para hacer muchos oficios; yo represento a esas mujeres que están viviendo la maternidad acompañadas del trabajo.

¿Cómo te adaptas al programa diario en vivo con unos hijos tan pequeños? Toca desde una noche antes dejar todo preparado y coordinado con mi esposo, él le entra a todo conmigo. A veces él lleva al mayor a la escuela, entonces, a mí me toca dejar las mochilas y las pañaleras listas. Me acuesto un poco más tarde y me levanto aún más temprano, esa es la clave para que todo marche bien en casa.

Ahora que ves Las estrellas bailan en Hoy como conductora y no como bailarina, ¿qué sientes? Ya no siento ese estrés que tenía como si el estómago se me fuera a caer de los nervios y la presión de hacer algo que no dominaba.

