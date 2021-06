Tania Rincón confirma que es una de las contagiadas de COVID-19 en 'Guerreros 2021'

Luego de confirmarse que en 'Guerreros 2021' hubo brote de contagios COVID-19, la conductora principal, Tania Rincón, anunció que ella es uno de los casos positivos.

En una transmisión en vivo por Instagram, Tania mostró su tristeza por la suspensión del programa durante esta semana, con el fin de que todos vuelvan sanos.

Comentó que desde el viernes notó algo raro, pero aún así se fue a Michoacán, y ya para el domingo en la noche, supo que padecía el coronavirus.

"Entre esos casos estoy yo. Me siento perfecta, me siento bien, con muchos sentimientos encontrados. Por un lado agradecida porque no me ha dado tan duro, desde el viernes comencé con comezón en la garganta, no le di importancia", contó Tania.

"Me fui el fin de semana con mi familia a Michoacán, cuando estaba allá me avisaron que había casos, le informé a mis papás, ellos ya están vacunados gracias a Dios, pero de todas maneras decidimos tomar precauciones.

"Desde ayer en la noche, la intuición nunca me falla, tengo pruebas de antígenos en casa y me sentí terrible porque había ido a Michoacán, Me hice otra prueba y salí negativa. Hoy me la hice y evidentemente salí positivo.

Contó: "Desde ese momento me aislé, mis hijos están con su papá, le van a hacer prueba a Patricio. Es una pena, la verdad".

Tania Rincón confesó: "Nos sentimos tristes, veníamos tomando medidas fuertes; es duro, hay muchas familias que dependen de 'Guerreros'; vamos a volver, más fuertes. Gracias a la gente que manifiesta su amor, su cariño".

Durante esta semana, en el lugar de 'Guerreros' se transmitirá 'Me caigo de risa', en espera de que todos en la producción queden libres de COVID-19.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!