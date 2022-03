Talina Fernández se quitó los puntos de una cirugía... ¡con una pinza de depilar!

Con 77 años, Talina Fernández suma ya 52 de carrera, combinando el periodismo de investigación con la actuación y la responsabilidad de ser una líder de opinión veraz y encaminada al crecimiento personal. La Dama del buen decir nos abrió las puertas de su casa en la CDMX, y entre otros asuntos nos detalló su más reciente problema de salud: la aparición de un lunar que pudo costarle la vida.

¿Cómo la ha tratado la pandemia? ¿Todo bien?

Sí, me ha permitido seguir trabajando con cubrebocas. Nunca salgo después de llegar de trabajar del programa Sale el sol, siempre me encierro en mi casa y no me expongo a multitudes; incluso lo hago desde antes de la pandemia, me engento muy fácil. He tenido 52 años de “fama”, por lo que es complicado hasta comer; al primer bocado siempre hay alguien que pide una foto o un saludo. Generalmente voy a lugares chiquititos. Además, ahora estoy medio sorda, y bueno... De alguna manera, al final de tu vida todo se acomoda. Eso fue herencia de mi papá; le decían “El sordo Fernández”.

¿Lo sobrellevaba bien?

Sí. Mi papá tenía un aparato con el que podía bajar el volumen; lo hacía en las reuniones... De repente veía que se tocaba la oreja y sonreía, y cómo no, ¡ya no escuchaba nada! Estaba encantado. Ahora mi hijo Patricio se tatuó en una oreja “Blah, blah, blah...”; como que de ese lado oye puras tarugadas, y en la otra, notas musicales donde escucha música.

¿Cuénteme de su salud? Algo le pasó relacionado con un lunar...

¡Ustedes se enteran de todo, qué bárbaros! Sí, te enseño (muestra su pierna derecha con una cicatriz bastante grande en la espinilla).

¿Qué le pasó?

Tenía que ir a Mérida, la dermatóloga no me podía quitar los puntos por una u otra cosa, y me los quité yo. Fue con una pinza de depilar, que era lo que tenía a la mano, y ¡ra, ra, ra!, me los volé y ya. Se veía normal, increíble porque ya había cerrado. Ustedes saben que yo no soy quejinche.

¿No le dolió?

No, espérense... Ya me iba a regresar a la Ciudad de México, estaba viendo lo de la maleta; de pronto veo a una mujer con un trapeador y le pregunto: “¿Cómo está, mamacita? ¿Qué hace?”. Y me dice: “Aquí estoy, limpiando la sangre...”. Y yo: “¡Ay, qué barbaridad! ¿Pues de quién?”. Y que me veo los jeans... ¡Pintados de rojo en el área de la pierna, en la herida! Tuve que ir de emergencia a una clínica para que me cosiera un doctor, ¡casi que me pone un zíper! ¡Qué tal que se desangra! ¡No, de eso no me muero!

Y el lunar, ¿cómo lo descubrió?

Me dijo el novio; él me lo tocó y me preguntó qué era eso. Me voy viendo, y era un lunar horrible, me espanté horrible.

¿No sentía dolor?

Nada, no me dolía nada. Me lo operaron y quedó bien, hasta que me quité los puntos.

¿Le prohibieron algo?

Ya no tomo nada de alcohol desde hace como 20 años porque me daba taquicardia y no podía dormir.

¿Era de copita sociable?

De dos o tres tequilas con mis amigas a la hora de la comida en un restaurante.

¿Nunca se puso una borrachera?

No. Bueno, sí, alguna vez con mi exmarido. Lo primero que deben saber es que yo estudié Enfermería en la Escuela Nacional de Cardiología, iba yo a ser una enfermera abnegada de mi casa, pero no; en plena borrachera llegamos a la casa y pedí que despertaran a los niños, que entonces tenían 14, 13 y 12 años. Eran las 2 de la mañana y todos estaban espantados porque su mamá los quería en la sala.

¿Y qué pasó?

Les dije: “Se sientan en la sala, mis hijitos, les voy a enseñar a hacer una traqueotomía”. Ellos me vieron con una cara de “¡¿Qué!?”. Al final, lo único importante es que mis hijos aprendieron ese día a hacer una traqueotomía.

¡Qué bárbara!

No saben qué simpático... Yo diciéndoles que tienen que hacer un corte tres dedos debajo de la garganta en vieja borracha... De verdad, inolvidables.

¿Fue la única borrachera?

Algún otro día en Nueva York me aventé a la cama y me pasé... Obviamente me caí. Estando en el suelo tomé el teléfono y les llamé a mis hijos, les informé que me había caído de la cama, que me eché un clavado y que estaba bien. Era una mamá divertida.

