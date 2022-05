Talina Fernández posará desnuda: "Mi cuerpo tiene muchas historias qué contar"

A sus 77 años y abuela de siete nietos, Talina Fernández es una mujer entera, buena compañía en toda la extensión de la palabra, a quien uno podría pasar horas escuchando y aprendiendo de todo. Hace unos días vivió otro aniversario luctuoso de su hija Mariana, el 17 de mayo, pero se niega a ser víctima del destino. Está consciente del dolor, pero no se empecina en el sufrimiento; por el contrario, tiene tantas ganas de vivir, que ya comparte techo con su novio, José Manuel, y se dará oportunidad de posar desnuda para alguien muy especial...

¿Sus hijos siempre fueron obedientes? Sí, ninguno de ellos me llegó tarde ni un minuto, nunca, de verdad. Fueron puntuales, obedientes... Han sido muy buenos hijos.

¿Y los nietos? María, que tal cual adopté, tuvo una adolescencia horrorosa; me decía: “Llego a la 1”, y me llegaba a las 5 de la mañana, ¡y yo toda la noche con el ojo pelón! María me dio mucha guerra, pero es una tipaza.

José Emilio vive con usted, ¿cierto? Sí, él decidió quedarse a vivir conmigo, en mi casa. Se porta también muy bien; le digo a qué hora debe llegar, y es absolutamente responsable, puntual... ¡todo! Es una maravilla estar con él.

¿Le cuenta todo? Sí, desde dónde va, cuánto se va a tardar, a qué hora regresa... todo. Lo que sí puedo decir de él es que es un poco parco, porque uno le pregunta cosas y es seco, pero más allá de eso no he tenido un sólo problema con él. Tengo siete nietos y soy muy feliz.

¿Paula cómo está? Enamorada y perdida; no sé nada de ella, pero sabe que estoy para lo que necesite siempre.

¿Con María van bien las cosas? Sí, hipermejor que nadie; es supercreativa y disfruto mucho platicar con ella, tanto que hasta me va a hacer una sesión de fotos desnuda, tal cual con vestido de Eva.

¡Qué fuerte! Obviamente seremos muy cuidadosas de no enseñar los pezones o la cocorocha. El cuerpo de una vieja tiene muchas historias qué contar. Lunares, cicatrices...

Todas son historias, ¿no? Sí, pero desde la panza aguada; esa es la vejez con el alma joven. Mi cuerpo produjo niños, enfermedades, la operación a la que sobreviví... Realmente es maravilloso.

¿Antes de esto le ofrecieron posar así? No, nunca; de hecho, de joven era flaca, como un palo, no tenía ningún encanto. Cuando entré a la televisión con Raúl Astor era de las del atractivo visual, pero en el 70 todo era cara, nada de andar enseñando. Nunca me hicieron proposiciones indecorosas.

¿Nunca nunca? No, nunca, jamás, y eso que no era seriesona; toda la vida he tenido muy buen humor, lo heredé de mi mamá.

Háblenos de su novio... Tiene 80 años; me vio en una entrevista con Mara (Patricia Castañeda) en la que dije que quería a un setentón para ir al cine, porque del sexo ni hablar... Bueno, él me mandó un mensaje: “Yo soy aquel”. Luego de cuatro meses me encuentro a una mujer guapísima que me dice tener un tío que quiere conmigo, nos conocimos y ya...

Superrápido... Sí, una ya tampoco tiene tiempo para decir: “En un mes”, quién sabe si estoy viva... Ahorita que estoy viva, hagámoslo.

¿Qué tal se llevan? Muy bien, comemos, bebemos café... ¡y pues la maroma! No tenemos que estar esperando.

¿Está guapo? Sí, tiene unos ojitos verdes papujos; es español, me cae muy bien, y a los 80 años es un amor extraordinario. Él es muy paseador; yo ya no.