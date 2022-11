Talina Fernández en exclusiva: "Pienso en la muerte todos los días"

FOTOS: OCTAVIO LAZCANO. Un cigarrillo a la una de la tarde calma la ansiedad de Talina Fernández en lo que ha sido un día repleto de entrevistas. Desde el sofá predilecto de su casa, la conductora dispara reflexiones que bien podrían terminar en un titular de revistas, como la nuestra. A su lado está María Levy, su nieta, una copia exacta de su difunta hija, Mariana. Juntas promocionan un podcast en el que no existen los tabúes, pero sí la confianza y el entendimiento que llegó con el tiempo.

“Hace como cuatro años decidimos reencontrarnos desde un lugar súper especial, súper bonito. Desde un lugar de muy amigas, muy cómplices, muy confidentes, y creo que fue un parteaguas en nuestra relación porque, lejos de vernos como abuela y nieta, nos empezamos a ver como seres, como individuos que tenían toda una historia, todo un trasfondo, todo un sentir, todo un camino recorrido. Entonces fue muy mágico porque nos dimos cuenta de que éramos las mejores amigas del mundo, que teníamos demasiado en común y que compartíamos los principios y valores más fundamentales porque somos una”, nos dice María, sobre el episodio en su vida que originó este proyecto.

“NO TEMO A LA MUERTE, CADA VEZ ES MÁS FACTIBLE”

Para ella, la posibilidad de morir no es algo que le aterre; por el contrario, lo ve como algo completamente natural. “Yo pienso en la muerte todos los días, quizás porque se va acercando el momento, porque tengo 78 años, porque espero lo que sigue. La vida no se acaba aquí, papaíto; sí es verdad que voy a tener que dejar grandes amores, pero cuando me vaya me voy a encontrar con otros igual de importantes; a esa transición no le tengo miedo, de ninguna manera. Creo que todos estamos vivos para siempre, aunque en diferentes espacios. Y sí, va a estar canijo decir ‘Adiós’ a todo lo que amo: mis nietas, mis hijos... pero me voy a encontrar con mi hija, con mi madre, con mi padre, con mi abuela. No le tengo miedo a la muerte, pero cada vez es más factible porque cumples años y te vas acercando a la puerta a donde vas a volar como Peter Pan”.

Si algo no ha perdido Talina Fernández es su claridad y positivismo aún en la tormenta: “Yo estoy muy bien, viviendo momentos difíciles, y honrando la frase que siempre digo: ‘Ya nació quien me tire, pero no quien me deje en el suelo’. Y entonces voy echando pa’ alante. La vida te va a dar de todo. Quien crea que en la vida se va a ser feliz todo el tiempo, es un idiota. En la vida tenemos que apreciar los momentos felices, darnos cuenta que estamos siendo feliz, porque eso se evapora. Como mujer trato de estar siempre alegre, aunque cuando murió mi hija no encontraba la alegría en ningún lado. Pero nací muy alegre. Yo no sé por qué, pero siempre tengo buen sentido del humor, eso también me ha ayudado”.

Ahora que vive una difícil situación con las acusaciones de abuso sexual que Danna Ponce hiciera hacia su hijo, Coco Levy, la presentadora de televisión, de 78 años, se sincera y confiesa que el podcast no le ha servido para drenar sus problemas. “Yo no estaba enferma, yo no necesito terapias a estas alturas de mi vida, ya estoy muy terapeada; para mí, el proyecto ha sido la bendición de poder entrar más en la vida de mi nieta, de conocerla más. Ella es de los cuatro amores de mi vida: es una hija más porque después que se fue Mariana vino a sumarse como una hija a mi vida”.

