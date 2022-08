Tacos, 50 mil pesos y petición de desnudo: la historia del retrato de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera

“¿Qué le parece si se lo regaló?”, le dijo Diego Rivera a Silvia Pinal. La actriz no supo qué contestar. Llevaba 50 mil pesos en la chequera y en realidad suponía que el costo del retrato sería mucho más que esa cantidad.

En la edición del especial TVyNovelas presenta: Ídolos de la pantalla. Silvia Pinal, diva, musa y estrella de México… se publicó esta historia en la que se narra la apasionante aventura que significó para Silvia Pinal conseguir que Diego Rivera la pintura en un cuadro pensado para decorar su mansión en el Pedregal y que, además, fue elegido para colocarse ayer en el Palacio de Bellas Artes durante el homenaje a la Pinal.

Evidentemente, el de Bellas Artes es una réplica pero da cuenta de la majestuosidad del trabajo que hizo Diego Rivera, quien en una primera conversación le preguntó a doña Silvia: ¿Quiere que la pinte desnuda o con un vestido transparente?

“Era gracioso, simpático, un pillo”, recordó Pinal.

La actriz contó que hicieron el trato sin acordar el precio, por lo que ella pensaba que podría ser de 50 mil pesos, toda una fortuna para esa época. Aún así, ella pensaba que era muy poco dada la magnitud de Diego Rivera, uno de los tres grandes muralistas mexicanos en el siglo XX.

Durante las sesiones para pintar el cuadro, Silvia Pinal pudo conocer al círculo cercano de amigos y colaboradores de Rivera, desde Carlos Fuentes hasta Dolores Olmedo.

“Me siento muy pequeñita, nunca he ambicionado la perfección porque sé que no existe pero en este momento quisiera ser perfecto para no defraudar al maestro”, dijo Pinal el 27 de octubre de 1956, a una semana de que Rivera le entregara el cuadro.

La actriz también contó que fue testigo de cómo al maestro Diego Rivera lo visitaba Lupe Marín, su ex esposa, para llevarle canastas de comida. “Se ponían a taquear, eran una comilonas con platillos mexicanos ¡eran una gloria".

Finalmente, el pintor le obsequió el cuadro a Pinal, quien se sintió aliviada porque aquellos 50 mil pesos que llevaba ese día en la chequera eran para pagar el sueldo de los trabajadores que estaban construyendo su casa.