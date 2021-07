Tachan de hipócrita a Jorge 'El Burro' Van Rankin por video sobre Sammy Pérez

Mientras grababa episodios de su serie '40 y 20', Jorge 'El Burro' Van Rankin decidió expresar su pesar por la muerte de Sammy Pérez, por lo que decidió grabar un video para sus redes sociales.

"Mis condolencias. Un abrazo de verdad y lo vamos a extrañar profundamente al buen Sammy", dijo Jorge Van Rankin.

Hasta ahí estuvo perfecto el mensaje, pero siguió grabando, y se pudo ver cómo le dijo a una persona que estaba junto a él:

"Tenía que poner algo, si no me estaban diciendo que por qué no dices algo, tanto que...", se escucha decir al Burro antes de que detuviera el video.