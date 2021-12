TVyNovelas presenta: ¡Gracias Chente! Su legado, pasiones y el último adiós

México llora la muerte de uno de sus máximos ídolos: Vicente Fernández, símbolo de nuestra música ante el mundo. El Charro de Huentitán falleció la mañana del pasado 12 de diciembre en su natal Jalisco, cuatro meses después de sufrir una caída en la recámara de su rancho Los 3 Potrillos; esto obligó a intervenirlo de emergencia debido a un traumatismo raquimedular a nivel de la columna cervical.

El cantante y actor de 81 años convalecía en la unidad de terapia intensiva de un hospital, donde desde el incidente permaneció semisedado y con respiración asistida la mayor parte del tiempo.

Por momentos mostró ligera mejoría; sin embargo, también terminó por cobrarle factura el manojo de padecimientos que le aquejaron desde varios años atrás y obligaron su retiro definitivo de los escenarios en 2016. Posterior a la operación, los pronósticos médicos no eran para nada alentadores; el artista quedaría posiblemente parapléjico ante la gravedad de la lesión causada con el buró de su habitación.

“Quiero vivir hasta donde esté sano y me vea bien. Ya que ande caminando jorobado o en una silla de ruedas, ¡ni mad...!”, sentenció alguna vez el Rey de la Canción Ranchera.

Su funeral fue multitudinario, como se esperaba, más de lo que él imaginó y plasmó en el inicio de la película Como México no hay dos (1980), en la que mostró los sinsabores que vivió al inicio de su carrera, personificando al ficticio cantante Valente Fierro. Conforme a su última voluntad, su cuerpo fue velado en su rancho, venerado por su familia y alrededor de 50 mil admiradores que asistieron a darle el último adiós; finalmente fue enterrado en los pastizales de su propiedad, a los pies de un cristo de madera que él mismo talló.

Las reacciones en México y el extranjero ante su deceso aún tienen eco dada la trascendencia alcanzada por el también llamado Rey de la Canción Ranchera, que en mayo de 2013 fue propuesto por el Congreso tapatío para ser considerado Patrimonio Cultural de la Nación. Medios electrónicos, digitales e impresos han cubierto gran parte de sus contenidos para recordarlo y evocar su vasta obra musical construida con éxitos como La ley del monte, Hermoso cariño, De qué manera te olvido, Por tu maldito amor, Lástima que seas ajena, Mujeres divinas, Amor de los dos y, por supuesto, El rey, entre cientos más.

“No soy como los artistas con los que regularmente se me compara: Javier Solís, Pedro Infante y Jorge Negrete; ninguno de ellos me podría alcanzar el paso”, se jactaba el artista de quien Editorial Televisa publicó los libros Vicente Fernández: Pero sigo siendo el rey (2013), presentado en su rancho Los 3 Potrillos, y Vicente Fernández por siempre, de la colección Ídolos de México. Ambas compendian los momentos más relevantes y anécdotas de su vida artística y personal.

Hoy, TVyNovelas le rinde emotivo homenaje póstumo con esta edición especial de colección, que compendia sus 81 años de vida personal y carrera artística, además de testimonios con quienes compartió dentro y fuera de los escenarios. Te invitamos a cabalgar por la vida del Ídolo de México, labrada a base de talento, pero también de golpes, como se forjan las herraduras de los caballos, animales que ocuparon un lugar especial en su vida. Descubre cómo se hizo el hombre, el artista que a cabalidad hizo siempre valer su grito de batalla en los escenarios: “Mientras ustedes no dejen de aplaudir, Vicente Fernández no deja de cantar”.

Hombre pleno, manifestó alguna vez: “Me gustaría morir el día que Dios me llame, nada más que me dé chance para arrepentirme de mis pecados. Además, así como a Jorge Negrete le cantaron México lindo y querido; a Pedro Infante, Amorcito corazón; a Javier Solís, Llorarás, y a Lola Beltrán, Paloma negra, pido que, cuando yo esté retumbando en el cajón, me canten Volver, volver”. Su voluntad fue cumplida al pie de la letra.

El equipo de TVyNovelas lamenta la muerte de Vicente Fernández. Deseamos que su esposa, Cuquita Abarca, y sus hijos, Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra, encuentren pronta resignación.

