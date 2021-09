Sylvia Pasquel: "¡Claro que Silvia Pinal se merece Bellas Artes!"

Una trayectoria como la de Silvia Pinal pocas actrices la han tenido en México, y es por eso que su hija mayor, Sylvia Pasquel, critica a las autoridades culturales de nuestro país por no considerar a la gran diva del cine y la televisión para rendirle un homenaje por todo lo alto en un recinto como el Palacio de Bellas Artes.

La actriz debutó la semana pasada en la pantalla de TV Azteca protagonizando un capítulo del unitario Un día para vivir, cuya trama principal se basa en las últimas 24 horas que tiene una persona para atender sus pendientes. Aseguró sentirse contenta con la apertura que existe actualmente en las televisoras, permitiéndole participar en varios proyectos y saltando del Ajusco a San Ángel sin problemas.

Sobre estos temas nos habló la artista durante la presentación a los medios de esta producción.

¿Cómo vive este regreso a la televisión? Yo no he dejado de trabajar, he estado haciendo muchas series, programas como éste (Un día para vivir), y me emociona, porque aquí cada capítulo es diferente, tocan diversos temas en cada emisión, y realmente mi episodio quedó muy bonito, es muy tierno, romántico, conmovedor, le hace pensar al público, porque, ¿cuántas veces no hemos preguntado cuáles cosas podemos dejar pendientes en la vida si nos morimos mañana? Yo interpreté a una mujer que se quedó con las ganas de decirle a alguien que lo ama, que lo quiere, pero se separaron por el destino, y su deseo fue juntarse con esa persona y decirle que siempre lo amó.

¿Qué le gustaría hacer si le quedara un día de vida? En esas 24 horas me gustaría recapitular todo lo que me quedó pendiente, a lo mejor, pedir perdón, perdonar también, y estar el mayor tiempo posible con la gente que quiero y me quiere.

¿Le teme a la muerte? Quizá todos le tememos a la muerte porque no sabemos qué va a pasar después que uno muere. Dicen que es un cambio de piel, hay personas que creen que hay vida después de la muerte, pero la verdad es que nadie ha regresado para decirnos cómo está la cosa del otro lado. Siento que no debemos esperar hasta el último momento para empezar a encargarnos de nuestros asuntos. En mi caso, no tengo cuentas pendientes.

¿Tampoco tiene pendiente pedirle perdón a alguien? Afortunadamente no. He pedido perdón cuando lo he tenido que pedir, y me han perdonado en su momento. No soy una persona que guarde rencores, más bien, soy una mujer de amor y no de guerras. Entonces, si tengo que ofrecerle a alguien una disculpa o pedirle perdón, lo hago, porque al final del día, el que se lleva la mejor parte de eso es uno mismo; tener la conciencia tranquila es muy bonito.

En días recientes ha levantado la voz pidiendo un homenaje en vida para su madre, la primera actriz Silvia Pinal.

¿Ha tenido respuesta? Yo pienso que la cultura está un poco olvidada en este país. La gente que maneja la Secretaría Cultura no se fija en esas cosas, no se preocupa por eso, cuando realmente hay logros dignos de aplaudir y merecen que la gente joven los conozca. No todo es futbol ni todo es política, hay muchas otras cosas de las que podemos estar muy orgullosos y no se difunden; es muy triste eso. Se acaban de cumplir 60 años de haberle entregado La Palma de Oro a la única película mexicana en el Festival de Cannes (Viridiana), y por eso a mi madre le hicieron un homenaje en España, pero no en su propio país, así están las cosas.

¿Le gustaría que hicieran un tributo en Bellas Artes? Claro que sí, pero pasa que Bellas Artes está cerrado a muchas cosas, no hay una apertura. El palacio es para conmemorar a todas las artes, debe ser abierto para todos los artistas que han tenido una trascendencia y han dejado un legado a este país. No es posible que se le abra las puertas a un cantante y a otro no, por ejemplo.

CELEBRA LOS 60 AÑOS DE 'VIRIDIANA'

Pasquel asegura que 'La Pinal' tiene todos los méritos para que se le reconozca en el país donde nació, entre ellos, el éxito obtenido por la película Viridiana en Europa. La cinta de 1961, dirigida por Luis Buñuel, cuenta con las actuaciones de Silvia Pinal, Francisco Rabal y Fernando Rey, en los papeles principales. Está basada en la novela Halma, de Benito Pérez Galdós, y se concibió como una continuación de la película Nazarín (1959), también dirigida por Buñuel.

Fue una coproducción con UNINCI y Films 59 como productoras españolas, y Gustavo Alatriste por la parte mexicana. Cuenta la historia de una novicia a punto de tomar los hábitos que llega a la casa de un tío que pretende convertirla en su mujer por el gran parecido que tiene con su difunta esposa.