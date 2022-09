¡Sustazo! Carlos Bonavides se desmaya en vivo al jugar "toques"

Tremendo susto se vivió en vivo, durante el programa 'SNSerio' de la cadena Multimedios, donde Carlos Bonavides terminó en el piso tras un supuesto infarto.

Ocurrió cuando jugaban a los "toques" eléctricos. Sin más, el actor se tocó el pecho, mostró molestia y cayó. Los presentadores se asustaron, así como las invitadas.

El equipo se acercó para auxiliarlo, y el momento en sí mismo escandalizó.

Pero luego se supo todo. Fue una broma de Carlos Bonavides.

Al recuperarse, el actor dijo ante las cámaras: "¡La verdad, nada! Me dolió la rodilla cuando me atoré con el micrófono, pero no pasa nada. Lo que sí pasa es que le recomiendo a todos los actores a que se despersonalicen. Yo ahorita lo que hice era un personaje que con la electricidad le da un ataque al corazón y se desmaya".

La cara de Amaranta Ruiz lo decía todo, pues no podía creer que estuvieran bromeando.

