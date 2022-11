"Sustancias ilícitas están matando a Andrés García": Esposa del actor confirma sobredosis

El miércoles 16 de noviembre de 2022, Andrés García fue atendido de urgencia tras ser encontrado tirado, casi inconsciente, en su propiedad de playa en Acapulco, Guerrero. Una deficiencia respiratoria por neumonía y la debilidad causada por la cirrosis, anemia y otros padecimientos que se han añadido a la lista, lo obligan ahora a estar conectado permanentemente a un generador de oxígeno.

En ese marco, cansada de la situación que vive de unos meses a la fecha por el recio carácter de su marido y descalificaciones de otras personas, Margarita Portillo eligió a TVyNovelas para hacer pública una terrible realidad: la debacle de Andrés es por consumo de “sustancias ilícitas”.

De hecho, una de sus recientes hospitalizaciones obedeció a una sobredosis de éstas, mismas que le son surtidas por “personas” (cuya identidad no revela), justo cuando ella no está a su cuidado. De este triste y delicado asunto, que pone en evidencia la desgracia del otrora galán de cine y telenovelas, además del rescindido seguro médico que le brinda la ANDA, nos platica en entrevista.

"Encontré a mi esposo grave, muy, muy grave; apenas podía articular palabra. El licenciado López Rosas le preguntó si sabía quién era él, si quería venirse a mi casa; dijo “Sí”, dentro de lo que podía. Con dificultades lo trajimos a mi casa en el auto del licenciado, porque no lo pudimos subir a mi camioneta. Lo saqué de su casa inconsciente prácticamente, no podía caminar. Pedí ayuda al doctor Salvador Cerecedo, delegado de la ANDA, y lo valoró. Presentaba una tos muy fea, flemas muy feas; tenía neumonía. Valoramos si se quedaba en mi casa, pero su oxigenación era muy baja y decidimos mejor trasladarlo al hospital en una ambulancia particular".

"Ahí me informaron que se trataba de una sobredosis de sustancias ilícitas. Mandé hacerle un examen antidoping y salió positivo. Esas tres semanas que no lo vi se deterioro muchísimo su salud, de tal manera que lo rescaté de su casa inconsciente con un cuadro de sobredosis y neumonía grave".

En entrevista con De primera mano, Margarita relató que en el segundo día en el hospital, un médico le confirmó: "Por el cuadro de sobredosis, las primeras 72 horas son el tiempo que aconsejo que se quede en el hospital, va a ser muy difícil. A mí me cayó el veinte de que era una sobredosis, el examen antidoping salió positivo a cocaína".

Aunque sabe quiénes le suministran la droga al actor, Margarita Portillo no quiso decir nombres: "Sí, claro, pero no lo voy a mencionar. Esas personas saben que yo sé. Andrés es un adulto y si se lo llevan es porque él lo solicita. Andrés es una persona enferma, ha estado malito y a una de esas personas yo ya se la había mega sentenciado por la cirrosis... No sé cómo en tres semanas agarró una neumonía que es lo que lo tiene ahorita entre la vida y la muerte, en conjunción con las complicaciones de su edad, la cirrosis, su condición hepática no está funcionando y su sangre está débil. Lo que lo tiene entre la vida y la muerte es la neumonía, no está saturando bien el oxígeno".

Hace unos meses aseguró haber dejado la cocaína

A principios de año fue diagnosticado con cirrosis; entonces reflexionó sobre el disipado estilo de vida que llevó durante al menos 30 años, y cómo eso afectó finalmente su salud. “No se me escapaba ningún tequila, ninguna parranda en la que hubo de todo y sin medida: tequila, whisky, vodka, “perico”… Cometí muchos excesos. Entre los 20 y los 25 años me dieron a probar la cocaína y me gustó, la disfruté muchos años. Ya hace un rato que la dejé; trabajo no me costó, pero no es para que lo anden haciendo, porque a la larga, te afecta, te echa a perder el hígado y te da cirrosis. Es lo primero que te friega ese tipo de estupefacientes”, dijo al programa Ventaneando.

