Susana Dosamantes nos revela cómo es de abuela, con los hijos de Paulina Rubio

Susana Dosamantes tiene una gran trayectoria de más de 50 años, y ahora mismo la vemos como la abuela Eva en la telenovela Si nos dejan, chapada a la antigua y queriendo rescatar el matrimonio de su hija a como dé lugar; pero en la vida real nos confiesa que es mucho más abierta, aunque por su familia lo da todo, como su personaje, tanto que se mete hasta la cocina con tal de prepararles a sus nietos unos ricos molletes, se disfraza por ellos y los lleva a la escuela... Sobre todo esto nos contó la famosa mamá de Paulina Rubio.

¿Cómo fue que la convencieron para regresar a las telenovelas?

Bueno, hubo la oferta, estaba yo en Miami y me hablaron del proyecto; me encantó, aparte, esta es una abuela un poquito avillanada, a ella no la entienden, pero ella da la vida por su familia, y yo me identifico mucho en esa parte.

¿Considera que estos personajes se disfrutan más que aquellos que lloran en toda la telenovela?

Cada novela tiene algo bonito, algo feo, algo que no entiendes, y este es un personaje muy humano porque ella va persiguiendo sus ideales y su forma de pensar, su educación, que es de otra generación y que no le parecen muchas cosas. Siento que eso nos pasa a todos los que venimos de otra crianza, y no entendemos, por ejemplo, que los chavos se pinten el pelo de verde, que se tatúen o que usen piercings.

En Si nos dejan, usted siempre ha estado en contra del romance de su hija (Mayrín Villanueva) con un hombre menor y de bajo estrato social... ¿En la vida real cómo ve estas relaciones?

Yo soy mucho más abierta, pienso que el amor no tiene barreras, esas limitaciones las pone uno; si es una persona decente, moral, y si de verdad la quiere, pues bienvenida. Pero si tratan de abusar de ella, no me parece. Eso, creo que a ninguna madre le va a gustar.

¿Cómo logró hacer equipo con Mayrín?

Fue genial, yo no tenía el gusto de haber trabajado con ella; por supuesto que la conocía, sabía de su trayectoria, y fue un gran descubrimiento porque ella es una superactriz, es muy guapa, es una niña encantadora, muy disciplinada, muy profesional... Para mí fue un honor haber sido su madre.

¿Había visto usted las versiones anteriores de este drama clásico?

No, es que me la he pasado en Miami cuidando a mis nietos y no me ha dado tiempo (risas).

Hablando de sus nietos, ¿cómo describe su faceta de abuela?

Para mí, ellos son mi gran amor, son mis retoños, mi sangre, mi raza, mi familia. Nosotros los latinos somos muy aguerridos en ese sentido, y para mí es un placer, un honor, un regalo que nos da Dios, porque los nietos son como nuestros hijos.

“SE RÍEN MUCHO CONMIGO, NOS DISFRAZAMOS, JUGAMOS...”

Dicen que los abuelos quieren más a los nietos que a los hijos…

¡No! Yo los quiero igual, nada más que sin la responsabilidad de estar como mamá. Porque como abuela no tengo que educarlos tanto, porque para eso tienen a sus padres. Aunque yo también los educo, pero de una manera más light. Yo sólo obedezco lo que dicen los papás, me voy con ellos a la playa, les platico, les cocino, les hago enchiladas, tacos, molletes. ¡Claro!, luego me regañan porque no son muy gluten free, pero a los niños les encantan.

Pero está bien que les comparta la cultura mexicana, la comida y las tradiciones de aquí…

Yo pienso que son más sanos porque nosotros cocinamos todo del mismo día, no usamos cosas congeladas, digo, eso es muy latino. Y bueno, por ejemplo, sí me gustan las hamburguesas, pero las compro de vez en cuando; aparte, a mí me salen muy buenas y para qué gasto en ellas. ¡También me salen más baratas!

¿Y estos nietos cómo se portan con usted?

Creo que me aman, se ríen mucho conmigo, nos disfrazamos, jugamos, cantamos, bailamos, vemos muchas películas infantiles juntos, voy por ellos a la escuela, los voy a dejar, porque allá no es de camión. Un día los lleva su mamá, otro día los lleva mi marido, y otros sus papás. Sí es una rutina muy dura porque tienes que levantarte muy temprano y luego enfrentar el tráfico, pero es muy bonito pasar estos momentos con ellos.

¿Qué dijo Paulina ahora que usted retomó su gran pasión?

Mi hija disfruta igual que yo, ella disfruta de mis logros, me dijo que le da gusto que me sigan dando personajes estelares, que siga activa, porque eso me aporta más alegría.

¿Ella es de las que suele verla en las novelas?

Sí, y mi hijo también; también me critican, me suben la moral y me la bajan. Mi nieto me dijo que no le gustaba con el pelo blanco, que a él le encantaba mi cabello negro y mi trenza, pero le expliqué que era un personaje para televisión. Él se disfraza de Batman, el Guasón y de Catboy, entonces ha entendido que se trata de un juego momentáneo

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!