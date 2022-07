Susana Dosamantes, el rostro que triunfó en Hollywood antes que Salma Hayek

Era conocida como "El rostro más hermoso de México". Apenas tenía 22 años pero ya había cautivado en la pantalla del cine en México con la película "Los recuerdos del porvenir", adaptación de la novela de Elena Garro, dirigida por Arturo Ripstein.

"Yo me fui a hacer el casting pero había una colota para entrar y yo dije, 'no me puedo quedar porque tengo que ir a la escuela'. Entonces me acerqué a la puerta y le dije a la señorita que estaba apuntando a las aspirantes que me anotara, que iba a regresar más tarde. Ella no quería pero de la oficina de adentro salió un señor que se divirtió mucho con lo que yo estaba diciendo y le dijo a la secretaria 'déjele pasar'. Ese señor era Alfredo Ripstein, el productor y papá de Arturo".

Así consiguió su primer personaje en cine porque, como ella solía decir: "soy muy aventada".

Susana Dosamantes murió este sábado a los 74 años de edad después de que se le diagnosticó cáncer de pancreas.

Aunque en las últimas décadas se mantuvo alejada de los reflectores (sus apariciones en televisión fueron esporádicas y casi siempre en personajes secundarios de telenovelas), Dosamantes vivió una época de oro durante la década de los setenta, que la llevó a triunfar en Hollywood con una película junto al legendario John Wayne.

Esa película era, obvio, un western, en el que John Wayne busca cobrar venganza luego de la Guerra Civil Española.

Susana Dosamantes interpreta a uina mujer de origen mexicano que vive en el pueblo de Rio Lobo, donde sucede toda la acción. Con una actuación impecable y en inglés, Dosamantes se convirtió en la sensación mexicana en Hollywood en esa época.

La vida familiar, sin embargo, la llevó a enfocarse en su carrera en México, donde protagonizó su película más recordada: "Más negro que la noche".

Durante la década de los noventa, mientras su hija Paulina Rubio ascendía hacia el estrellato en la música, Dosamantes se fue retirando de la actuación.

En 2021, tuvo una última participación en telenovelas con "Si nos dejan", que significó el cierre de esa otra faceta de actriz, que la llevó a ganar un TVyNovelas en 1990 con "Morir para vivir"