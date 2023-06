Suicid1o, divorcio y bancarrota: La peor crisis de Alejandro Sanz

Personas cercanas a Alejandro Sanz dijeron que la crisis de los 50 cayó bastante mal al cantante español; hoy, cuatro años después, su vida ha estado en riesgo lo evidenció en redes sociales.

Él, que siempre tuvo vida privada y amores blindados tras la intimidad de su casa, atraviesa uno de los rompimientos más dolorosos pues, por la ilusión de Rachel Valdés, dejó a su esposa Raquel Perera, y es ahí donde comienza la ruina del también productor: con la nueva vida que quiso comenzar y no resultó, a tal grado de estar ahora a punto de perder todo su patrimonio.

Te presentamos esta investigación especial de la peor crisis que enfrenta Alejandro en sus más de tres décadas de carrera.

Se divorció luego de 13 años

A pesar de haber encontrado estabilidad en su vida y que todos sus fans creían que se quedarían ahí, Alejandro Sanz se separó de Raquel Perera luego de llevar durante 13 años una aparente relación armónica, junto a sus dos hijos, Dylan y Alma, y una sociedad comercial en franco ascenso. Luego del divorcio, los juzgados españoles y americanos determinaron que ella recibiría un total de un millón de euros (18 millones de pesos), además de una manutención al mes de seis mil euros por cada hijo (112 mil pesos), la cual se reduciría conforme fueran creciendo los niños. Además, la lujosa finca que compartían en Madrid, la vendieron en 10 millones de euros (188 millones de pesos); fue comprada por el futbolista del Club Real Madrid, Eden Hazard.

COMPRÓ CASA PARA SU NUEVO AMOR

Hace tres años quiso comenzar también vida nueva en España con Rachel Valdés en una residencia de dos mil metros cuadrados, erigida en un terreno de seis mil 700 metros cuadrados, tapizado con bosques de castaños, higueras y olivos; la definen como la casa de los sueños del cantante.

Terminada la sociedad con su exesposa, entabló otras con amigos para comenzar de cero en su carrera comercial; y aunque ya se encontraba estable en el amor y en su carrera, las cosas comenzaron a salir mal en ambos terrenos.

En junio de 2023 se confirmó su ruptura con Rachel Valdés.

SU DEUDA HA CRECIDO SIN CONTROL

Ante los problemas económicos, aparentemente con unas empresas de Estados Unidos y un préstamo que no pudo liquidar en su totalidad por la compra de dos lujosas propiedades en Miami, ambas por siete millones de dólares (120 millones de pesos), las autoridades estadounidenses pidieron ayuda a las españolas para tratar de resolver el adeudo del cantante. Un juzgado de Madrid condenó a Sanz a hacer frente a su responsabilidad y darle la opción de embargo de sus bienes, entre ellos, la casa de sus sueños en España.

Hasta el momento, tiene una deuda que, entre multas, costos y adeudos de hipotecas, ha crecido a casi 12 millones de dólares (206 millones de pesos). Y aunque el cantante cedió dos propiedades en Miami de casi 14 millones de dólares (240 millones de pesos), el fondo de inversión las vendió por casi 9.5 millones de dólares (163 millones de pesos). El resto del pago tendría que venir de la propiedad de Alejandro Sanz en España, ya que, al hacer caso omiso de la responsabilidad, perdió la posibilidad de un arreglo.

LOS LÍOS CON LAS MUJERES EMPEORARON LA ECONOMÍA

Para algunos especialistas, el intérprete del éxito Pisando fuerte es un artista posicionado que no debería enfrentar problemas de dinero; sin embargo, lo que empeoró las cosas fue la falta de liquidez, ya que él no tenía su dinero en una cuenta bancaria, sino invertido. Además, perdió una buena cantidad con la venta de la casa marital que compartió con Raquel Perera, y también lo que hubiera sido su ganancia, ya que la vendió más barata de cómo la compró, más la pensión a su ex y las pensiones alimenticias de sus hijos.

En 2019 tuvo que indemnizar a Rosa Lagarrigue, su representante de toda la vida, por haber roto su contrato de forma unilateral, lo que le metió también de alguna manera en problemas con su disquera Universal, Hoy ha podido por fin cambiarse a Sony Music.

EN BANCARROTA Y DESCUIDANDO SUS EMPRESAS

Algunos especialistas en finanzas determinan que lo mejor que uno puede hacer en una empresa es ocuparse de ella, y si ésta no genera lo suficiente para mantenerse sólida, hay que declararse en bancarrota y cerrarla. Lamentablemente eso es algo que no ha sabido hacer Alejandro Sanz, y ahora entre los embargos solicitados también están sus empresas Alejandro Sanz la fuerza del Corazón, Gazul y Rosas and Beats, que tuviera con su ex Raquel Perera.

