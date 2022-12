Sugey Ábrego libró el suicidio, la depresión... y pidió anular su matrimonio en el Vaticano

A Sugey Ábrego la vida le vuelve a sonreír en el amor, y también en su economía. Atrás quedaron aquellos días negros y de turbulencia en los que la actriz casi se quita la vida sumida en una depresión luego de su divorcio, hace cinco años.

“Mi divorcio me llevó a una depresión, a un intento de suicidio y a la desesperanza, porque también perdí mis bienes económicos y más inversiones que hice con mi exmarido”, nos dijo la también cantante, quien desde hace tres años libra una batalla legal para que Enrique Durán, su exmarido, le pague hasta el último centavo de una deuda de medio millón de pesos que le dejó por un crédito bancario que pidieron en mancomunidad y que sólo él aprovechó:

“En la pandemia, el hecho de que los juzgados estuvieran cerrados de manera intermitente impedía que el proceso marchara rápido, pero afortunadamente, él cada seis meses ha ido pagando y prácticamente ya sólo restan unos 20 mil pesos de esa deuda”.

Cabe destacar que durante todo el proceso, Enrique Durán apeló la decisión del juez para no pagar, pero Sugey ganó en todas las instancias: “Esta es una lección, porque uno debe siempre insistir, resistir y persistir cuando la justicia y la razón están de tu parte”. El divorcio no sólo tumbó a Sugey emocionalmente, sino que también hundió sus finanzas: “Ha sido un proceso de más de dos años en los que he andado sin coche, mi economía se vio afectada y mi historial crediticio también. Fueron muchas horas y días que esperé esta remuneración que me iba a traer paz”.

“HUBO UNA MANITA QUE ME RESCATÓ DEL CUARTO PISO DE MI CASA”

La exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy confesó que después de su divorcio nunca volvió a hablar con su ex. “Nunca tuve un mensaje, una llamada, él nunca quiso tener contacto conmigo, todo fue a través de mi abogado; él siempre tuvo la intención de que yo abandonara el proceso, pero con persistencia le fuimos ganando cada uno de los amparos que él presentaba... Él se estuvo resistiendo casi dos años, y en ese tiempo yo tuve que enfrentar los pagos al banco, estar sin auto y ver cómo mi economía se afectaba, pero ahora puedo respirar tranquilidad”, expresó.

El torbellino de problemas que atravesó la sumió en una tristeza de la que, afortunadamente, pudo salir con vida: “Tuve este intento de suicidio por el tema de la depresión, pero pude salir adelante; reconozco que me costó trabajo, pero lo logré, hubo una manita que me rescató del cuarto piso de mi casa. Mi ángel fue mi empleada doméstica, ella me salvó”.

¿De dónde sacó fuerzas para salir adelante? “Mi fortaleza viene, justamente, de esa fragilidad en la que me sentí abandonada, vulnerada… pero con el paso del tiempo me di cuenta de lo que valgo y lo que vale mi esfuerzo, dedicación y mi trabajo; aprendí que no podía permitir que no se hiciera justicia”.

Con fe en que algún día pueda volver a casarse en el altar de una iglesia, Sugey busca anular completamente su unión con Enrique Durán, es por ello que este año decidió viajar hasta la Santa sede: “En este viaje a Roma pude llevar al Vaticano la petición de anulación del matrimonio, era una de las cosas que tenía pendientes por realizar, porque quiero tener el camino libre para el hombre que pueda llegar a mi vida”.

