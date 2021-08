Sugey Ábrego ganó demanda a ex: ¡La dejó endeudada tras su divorcio!

Hace casi tres años que Sugey Abrego se divorció de Enrique Durán y no ha podido vivir en paz, pues además de la afectación emocional que una separación tormentosa implica, su exesposo la dejó con una deuda en el banco de más de medio millón de pesos, la cual, a la fecha, ha tenido que pagar solita, pues él, en todo este tiempo, se ha lavado las manos incumpliendo el convenio al que habían llegado tras separarse, y por su fuera poco, “utilizó la herramienta de demandarme económicamente”.

Afortunadamente la actriz fue absuelta y ahora él tendrá que pagar. “De eso mi abogado se va a encargar, y si no tiene efectivo, me va a tener que pagar en especie”, sentenció.

Nos enteramos de que finalmente ganaste la demanda a tu exmarido... "Así es, y con esto se abre una oportunidad, porque significa que alguien en el juzgado abrió mi expediente y se dio cuenta de que tiene dos años que él no me ha pagado y van a venirle consecuencias legales y económicas. Esto salió el 5 de agosto, y para mí, el hecho de que el juez me absuelva de la demanda, demuestra hasta donde él es capaz de llegar con tal de seguir dando largas y no cumplir el compromiso.

¿De qué trataba este compromiso que hicieron tras su divorcio? "Nuestro divorcio se dio bajo un convenio en el que él acordaba pagar mensualmente un crédito que yo había pedido en el banco para poder realizar negocios con sus motos y el foodtruck, entonces, en ese acuerdo de cordialidad él quedó de pagar las mensualidades, el problema es que sólo lo hizo tres meses, desde el 2019 dejó de pagar y a mí me dejó con una deuda y volando en esta pandemia. Además de todo esto, se atrevió a pedirme facturas por el préstamo del banco para el foodtruck, que por cierto lo tiene él, y de cosas en las que se usó ese dinero, lo cual es muy absurdo, porque cuando pides un crédito a un banco, éste no te da una factura, sino un estado de cuenta. Entonces, entre la pandemia y las vacaciones de los juzgados, ya van dos años.

¿Él no ha pagado en todo este tiempo? "¡No! Y además de que no ha pagado, utiliza la herramienta de demandarme económicamente para seguir ganando tiempo, y el mismo juez me da la razón, no sólo me absuelve de esa demanda, sino que le reitera que me tiene que pagar.

A la fecha, ¿cuánto dinero adeudas? "Afortunadamente estoy vendiendo productos en televisión y en mi Instagram, además, tengo un puesto ejecutivo en la ANDI, entonces, gracias a Dios, de esa deuda –que ascendía a poco más de medio millón de pesos– ya sólo debo 120 mil pesos, pero ha sido un gran esfuerzo seguir pagándola en pandemia, yo no he podido parar de trabajar.

¿O sea que tú has seguido pagando todo este tiempo el crédito? "Sí, yo lo he seguido pagando, porque si no, el banco me obliga a responder; si no pago la mensualidad, que aproximadamente es de entre 11 y 13 mil pesos, me cobra por retrasos e impuestos. El banco no me dio prórroga durante la pandemia, y no pagar implica una afectación en mi crédito. ¡Realmente es una patanería que él tenga un negocio en Patriotismo y que al juez venga y le diga que no tiene dinero para pagarme su deuda, y que además me demande! Entonces, con esto hay una clara respuesta de que las autoridades por lo menos ya se dieron cuenta de que el señor Enrique Durán está cometiendo serios y graves errores.

¿Te van a regresar un retroactivo del dinero que has dado desde que el señor no se ha hecho responsable? "¡Por supuesto! De eso mi abogado se va a encargar, y si no tiene efectivo, me va a tener que pagar en especie.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!