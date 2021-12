Sugey Ábrego confiesa que le han ofrecido cientos de miles de pesos por pasar una noche...

Sugey Abrego lo dice abiertamente: empresarios poderosos le han ofrecido miles de pesos por pasar una noche con ella, incluso narcotraficantes, pero nunca ha aceptado esas propuestas. Ante todo, dice convencida, está su dignidad, el respeto hacia su propia persona, y eso que, efectivamente, ha pasado por momentos muy duros, donde de pronto se vio sin solvencia económica y tuvo que recibir la solidaridad de sus familiares y amigos.

La actriz ha vivido momentos de depresión que la llevaron a descuidarse, pero, como el Ave Fénix, renació de sus propias cenizas y hoy mira al futuro con pleno optimismo.

“UNA DECIDE HASTA DÓNDE”

Un libro destapó que algunas actrices han tenido relación con narcotraficantes, ¿a ti se te ha acercado gente de ese grupo? Cuando tuve mi monólogo, algunas personas de ese sector me llegaron a esperar afuera del teatro, me invitaban a dar un paseo, a cenar y lo que viene después, pero amablemente les mandé decir que no me interesaba, y lo entendieron. No juzgo a nadie, pero pienso que una decide qué y hasta dónde quiere llegar.

¿Ha sido la única ocasión que te buscaron? Muchas veces he recibido propuestas indecorosas. Me han llegado a ofrecer, no sé, 250 mil pesos por pasar la noche conmigo, pero siempre he dicho “no, gracias”.

Son propuestas tentadoras… Sí, para la gente que lo necesita y siente satisfacción al hacerlo, pero yo jamás he aceptado ese tipo de propuestas, porque si algo cuido es mi integridad. Una cosa es mostrar lo que yo quiero, y otra, entregar. Y mira, he tenido etapas en las que me he visto apretada en lo económico, pero ni así. Muchas veces hasta mis amigos actores me prestaban, pero terminé pagando sin necesidad de hacer eso, pero cada quien.

Se habla mucho de que en televisión es una práctica común… Siempre se habla de un famoso catálogo de Televisa, pero el único catálogo que yo conozco es el del CEA, donde estamos todos los que estudiamos ahí. Si me llegaron a poner en un catálogo o existió, nunca me enteré. Pero no creo que exista, porque no he tenido el gran protagónico. A mí me parece que se crean demasiadas historias, leyendas alrededor de eso, y todo mundo opina sin presentar pruebas, pero a mí no me tocó, si no, lo diría.

SENSUALIDAD VIP

Sugey le entrará al negocio de mostrar su anatomía en imágenes sensuales. Sin embargo, no lo hará a través de la plataforma OnlyFans, sino desde su propia página: “Me asocié con Alfredo Cedillo, con quien antes hice una sesión para una revista para caballeros, para lanzar mi página sugeyabregovip. com. No van a ser nada más fotos simples y ya, aquí habrá contenido de alta calidad, con locaciones y mucha producción, todo bien cuidado y elegante, pero también con mucha sensualidad. Mucho mejor que en esa plataforma, ya lo verán”.