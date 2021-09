¡Sufre un infierno! La conductora de Telehit Karina Ramos es víctima de un acosador

Una verdadera película de terror ha vivido la conductora de Telehit y Miss Costa Rica 2014 Karina Ramos. En esta historia traumática ella es la protagonista, la víctima de un hombre que lleva acosándola desde que ella ganó la corona y el título de la mujer más bella de su país. Son siete años que la concursante de Miss Universo 2015 lleva soportando el acecho de su victimario, sin que nada ni nadie le ponga freno.

“VIVO CON MIEDO LATENTE” “Ha sido una situación muy lamentable que se ha convertido en una pesadilla para mí, y a raíz de eso me enteré de muchas cosas. Yo por tener un público bastante grande en redes sociales estoy acostumbrada a recibir mensajes extraños e insistentes todo el tiempo. El acosador estuvo enviándome todo tipo de mensajes, y pese a que le pedí en reiteradas ocasiones que dejara de escribirme, no paró, al contrario, continuó hostigándome y hasta comenzó a enviarme mensajes más raros; en ese momento entendí que no se trataba de cualquier persona intensa, sino de algo de fuerza mayor”, cuenta a TVyNovelas.

El hombre, identificado como Gian Paul Zamora, ha creado más de 20 perfiles anónimos en diferentes redes sociales para enviarle insistentes mensajes, algunos de índole provocativos y sexuales. Pese a que el hostigamiento se acentuó desde hace seis meses, Karina encontró pruebas de que el hombre la persigue desde el 2014. “Tiene una forma muy particular de escribir que es significativa en todo lo que me envía”, asegura.

“BUSCÓ ALQUILAR CERCA DE MI RESIDENCIA PARA VIGILARME” Sin embargo, el foco que encendió las alarmas fue la más reciente acción que hizo el acosador, lo que conllevó a la modelo a tomar medidas de precaución más fuertes, pero el acoso persiste. “Tengo una academia de modelaje y crecimiento personal en San José, Costa Rica; voy seguido para atender y supervisar mi negocio, y a veces impartir alguna clase. La chica que trabaja conmigo me dijo que había una persona que le parecía extraña y que se había inscrito. Él se matriculó en la agencia y comenzó a preguntarle cosas de mi vida personal a los trabajadores y a las personas que estudian, que si me conocían, que sabían de mí, que si yo era una persona mala”, dijo. En ese momento se le prendieron las alarmas a la presentadora.

“Comencé a indagar, y dimos con que ese hombre era el mismo que me estaba acosando, por lo que de inmediato decidimos suspender su matrícula y prohibirle que se acerca a la institución. Luego de esto, él no entendió que tenía que dejarme en paz, me siguió escribiendo para cuestionarme que por qué había hecho eso y que él se había inscrito en la agencia porque era su única forma de verme”, relató.

Lo peor no fue eso. El hombre trató de alquilar una vivienda cerca a la residencia de Karina en Costa Rica, pues ella suele ir con frecuencia a su país natal. “Quiso vigilarme todos los pasos y estar cerca de mí”, dijo.

“QUIERO QUE SE HAGA JUSTICIA CONMIGO Y LAS OTRAS VÍCTIMAS” El trago amargo que vive no la deja en paz, ha tenido que colocar todas sus redes sociales en privado, siendo ella una figura pública, y vivir con un miedo que está latente. “Llevo casi siete años soportando esta persecución, pero todo tiene un límite y sólo quiero que me deje en paz. Ha sido todo extraño y caótico, le he pedido de todas las formas existentes que ya le pare a su acoso, pero no hay forma de que pueda entrar en razón, por eso decidí dar aviso a las autoridades”.

Karina presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público de Costa Rica desde hace seis meses, pero no ve resultados; el acoso sigue. “A ratos siento miedo, pero también la frustración de que él no quiere parar pese a todo lo que se ha hecho para evitarlo. Es muy desgastante, y tengo terror de que lo próximo que quiera hacer es perseguirme también en México”, lamentó. Según Karina, ella no es la única víctima del acoso de Gian Paul Zamora.

“A raíz de la denuncia pública que hice en mis redes sociales, comenzaron a escribirme muchas chicas que han tenido casos similares. A ese hombre lo han botado de lugares donde vive y de sus trabajos por hostigar a vecinas y compañeras de trabajo; es un acosador en serie. También una amiga que es cantante me contó que la perseguía a todas partes”. La conductora del programa Qué news Telehit sólo quiere que se haga justicia y tener una vida normal. “Yo quiero que se le culpe por el delito de acoso y que se haga justicia conmigo y con todas las chicas que ha acosado”, sentenció.

¿Cómo ha sido la experiencia de conducir en Telehit? Ha sido muy divertido; desde pequeña veía el canal, siempre soñé trabajar en televisión y veía la oportunidad muy lejana. Empecé a trabajar desde los ocho años en el mundo del espectáculo y no he parado.

¿Qué te significó estar en un Miss Universo? Fue un antes y un después, tenía 20 años; era una niña y quería comerme al mundo completo.

¿Te afectó haber perdido? Todo lo veía como un juego por mi edad, estaba muy enfocada en hacer contactos y crecer, además que tuve una preparación para ganar y no ganar. Yo estuve de favorita hasta por la prensa de Miami, pero ni estuve en el cuadro finalista, eso es así. Lo importante es todo lo que viví y aprendí.

